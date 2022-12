Live

Stock Market Live: बैंक-IT शेयरों ने बिगाड़ा मूड, सेंसेक्‍स 500 अंक टूटा, निफ्टी 18000 के नीचे, टॉप लूजर्स में Tata Motors

Stock Market News: ग्‍लोबल संकेत कमजोर हैं. आज एशियाई बाजारों में बिकवाली है तो इसके पहले गुरूवार को अमेरिकी बाजार भी कमजोर बंद हुए.

Stock Market: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी बिकवाली है.