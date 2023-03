Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 250 अंक चढ़ा, निफ्टी 17200 के करीब, HCL टॉप गेनर, NTPC टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं इसके पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी मजबूत बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं.

Stok Market Update: बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में मजबूती आई है. सेंसेक्स करीब 250 अंक मजबूत हुआ है, वहीं निफ्टी भी 17200 के करीब पहुंच गया है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में खरीदारी है. निफ्टी पर आईटी इंडेक्‍स 1 फीसदी से ज्‍यादा मजबूत हुआ है. बैंक, फाइनेंशियल, आटो और मेटल इंडेक्स भी मजबूत हुए हैं. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो सोमवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी है. फिलहाल सेंसेक्स में 261 अंकों की तेजी है और यह 58335 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 76 अंक मजबूत होकर 17183 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 26 शेयर हरे निशान में और 4 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में HCLTECH, M&M, TATAMOTORS, TCS, INDUSINDBK, INFY, BAJFINANCE, WIPRO शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में NTPC, POWERGRID, ITC, KOTAKBANK, HDFCBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:32 (IST) 22 Mar 2023 Tata Power News टाटा पावर आर्म टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को सोलापुर में 200 मेगावाट सौर पीवी परियोजना स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) से 'लेटर ऑफ अवार्ड' (एलओए) प्राप्त हुआ है. 09:31 (IST) 22 Mar 2023 Tata Motors Prices News वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल, 2023 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि एक अप्रैल से लागू होने वाले बीएस-6 उत्सर्जन मानदंड के दूसरा चरण के मद्देनजर की गई है. कंपनी ने बयान में कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कमर्शियल वाहनों की पूरी सीरीज पर लागू होगी. यह अलग-अलग मॉडल और संस्करण के अनुरूप भिन्न-भिन्न होगी. 09:31 (IST) 22 Mar 2023 भारत में नहीं आएगी सुस्ती: RBI वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं आएगी और वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल वृद्धि की रफ्तार आगे भी कायम रहेगी. रिजर्व बैंक के एक लेख में यह संभावना जताई गई है. रिजर्व बैंक के लेख में कहा गया है कि तमाम समस्याओं के बावजूद रिजर्व बैंक भारत को लेकर आशावादी बना हुआ है. फरवरी के अंत में जारी आर्थिक वृद्धि संबंधी आंकड़े दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत को बेहतर स्थिति में दर्शाते हैं. इसके लिए घरेलू अर्थव्यवस्था के जुझारूपन के साथ ही घरेलू कारकों पर निर्भरता भी एक अहम घटक रही है. 09:17 (IST) 22 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 22 मार्च को 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगिरी में Biocon और Indiabulls Housing Finance को अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:16 (IST) 22 Mar 2023 सोना 2 फीसदी टूटा बैंकिंग सिस्‍टम में लिक्विडिटी को लेकर डर कम होने से सोने में गिरावट देखने को मिली. ट्रीजरी यील्‍ड में बढ़त से भी सोना कमजोर हुआ. यह 2 फीसदी टूटकर 1,938.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. US गोल्‍ड फ्यूचर भी 2.1 फीसदी गिरकर 1,941.10 डॉलर प्रति औंस पर सेटल हुआ. 09:16 (IST) 22 Mar 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 21 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 21 मार्च को FII ने बाजार से 1454.63 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 21 मार्च को 1946.06 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:16 (IST) 22 Mar 2023 क्रूड में 2% तेजी ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है. क्रूड 2 फीसदी बढ़कर इंटरनेशनल मार्केट में 75.32 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 2.5 फीसदी बढ़कर 69.33 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:16 (IST) 22 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज SGX Nifty में 0.19 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 में 1.87 फीसदी की तेजी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 1.32 फीसदी और हैंगसेंग में 1.94 फीसदी की मजबूती नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 1.26 फीसदी, कोस्‍पी में 0.80 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.43 फीसदी बढ़त है. 09:15 (IST) 22 Mar 2023 Dow Jones 316 अंक बढ़कर बंद मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. बैंकिंग सिस्‍टम में लिक्विडिटी को लेकर डर कुछ कम हुआ है, जिसके चलते सेंटीमेंट में सुधार हुआ. मंगलवार को Dow Jones में 316.02 अंकों या 0.98 फीसदी बढ़त रही और यह 32,560.6 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 51.3 अंकों की बढ़त रही और यह 4,002.87 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 184.57 अंकों या 1.58 फीसदी बढ़त रही और यह 11,860.11 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट