Stock Market Live: सेंसेक्‍स 600 अंक टूटा, निफ्टी 17650 के नीचे, टॉप लूजर्स में WIPRO-INFY

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली दिख रही है. जबकि मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट पर बंद हुए थे.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली दिख रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी में तेज गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स 300 अंकों से ज्‍यादा कमजोर हुआ है. जबकि निफ्टी भी 17750 के नीचे आ गया है. आज बाजार में तकरीबन हर सेक्‍टर में बिकवाली है. बैंक, फाइनेंशियल, आईटी समेत सभी इंडेक्‍स निफ्टी पर लाल निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 282 अंकों की कमजोरी है और यह 60,390 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 82 अंक टूटकर 17742 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 26 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TATASTEEL, LT, SUNPHARMA शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में WIPRO, INDUSINDBK, INFY, TECHM, HCL Tech, TCS, BAJFINANCE शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:15 (IST) 22 Feb 2023 उत्तर प्रदेश का 2023-24 का बजट पेश उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिये राज्‍य का बजट पेश किया गया. बजट में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर ध्‍यान केन्द्रित किये जाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है. बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के लिये बजट में 1,050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 13:13 (IST) 22 Feb 2023 अडानी की कंपनी ने कर्ज चुकाया अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन ने 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है. इसके अलावा कंपनी मार्च में 1,000 करोड़ रुपये का और भुगतान करेगी. बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी ने एसबीआई म्यूचुअल फंड का सोमवार को परिपक्व हुए वाणिज्यिक पत्रों पर 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. 13:09 (IST) 22 Feb 2023 आज के टॉप लूजर्स आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 28 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में ITC Sun Pharma शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में BAJFINANCE, NTPC, RELIANCE, WIPRO, SBI, ICICIBANK, TATAMOTORS, HDFC Bank शामिल हैं. बैंक, फाइनेंशियल, मेटल और रियल्‍टी इंडेक्‍स 1 से 1.8 फीसदी कमजोर हुए हैं. में 7 शेयर ऐसे हैं जिनमें 1 साल के हाई से 56 से 82 फीसदी गिरावट आ चुकी है. 13:08 (IST) 22 Feb 2023 600 अंक तक टूटा सेंसेक्‍स दुनियाभर के शेयर बाजारों में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की आशंका का असर देखने को मिल रहा है. रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमिर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है. वहीं महंगाई बढ़ने की वजह से दुनियाभर के बाजारों में रेट हाइक साइकिल जारी रहने का भी डर देखने को मिल रहा है. फिलहाल आज सेंसेक्‍स में 600 अंकों से ज्‍यादा गिरावट देखने को मिली. वहीं निफ्टी भी 17650 के नीचे चला गया. 09:18 (IST) 22 Feb 2023 Zensar Technologies News निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने Zensar Technologies में अतिरिक्त 1.75 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से आईटी सेवा प्रबंधन कंपनी में अतिरिक्त 1.7529 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है. इसके साथ ही कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 5.2275 फीसदी हो गई, जो पहले 3.4745 फीसदी थी. 09:17 (IST) 22 Feb 2023 Biocon News बायोकॉन ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए 1,070 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बायोफार्मास्युटिकल कंपनी ने 3 सीरीज में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 1.07 लाख गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 1,070 करोड़ रुपये जुटाए हैं. एनसीडी की अवधि आवंटन की मानी गई तिथि से 5 साल है. 09:17 (IST) 22 Feb 2023 LIC Housing Finance News आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अतिरिक्त 2.03 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अतिरिक्त 2.03 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है. इसके साथ ही कंपनी में म्यूचुअल फंड हाउस की हिस्सेदारी 5.04 फीसदी से बढ़कर 7.07 फीसदी हो गई. 09:16 (IST) 22 Feb 2023 RCF News संजय रस्तोगी को RCF के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत थे. 09:16 (IST) 22 Feb 2023 Wipro News सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी Wipro ने नियुक्ति का इंतजार कर रहे नए कर्मचारियों के वेतन में लगभग 50 फीसदी तक कटौती की है. इंडस्‍ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि विप्रो का फैसला वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और टेक्‍नोलॉजी कंपनियों के लिए चुनौतियों को दर्शाता है. विप्रो ने हाल में जिन उम्मीदवारों को 6.5 लाख रुपये सालाना की पेशकश की थी, अब उनसे पूछा है कि क्या उन्हें इसकी जगह 3.5 लाख रुपये का पैकेज मंजूर होगा. 09:15 (IST) 22 Feb 2023 IRCTC News भारतीय रेलवे की पर्यटन और टिकटिंग शाखा IRCTC के शेयरों में तीसरी तिमाही के परिणामों के साथ घोषित 3.5 रुपये के डिविडेंड के संबंध में आज एक्‍स डिविडेंड ट्रेड होगा. 09:15 (IST) 22 Feb 2023 Bharat Electronics News राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी ने एडवांस मिडियम कॉम्बैट एयरक्रॉफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA), DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का, मल्टी-रोल, ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे हाई सर्विवैबिलिटी और स्टील्थ कैपेसिटी के साथ डिजाइन किया गया है. 09:15 (IST) 22 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 22 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 1 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में Vodafone India को शामिल किया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:14 (IST) 22 Feb 2023 क्रूड 83 डॉलर प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 1.2 फीसदी फिसलकर 83.05 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.2 फीसदी फिसलकर 76.16 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:14 (IST) 22 Feb 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 21 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 21 फरवरी को FII ने बाजार में 525.80 करोड़ रुपये निवेश किए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 21 फरवरी को 235.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:14 (IST) 22 Feb 2023 रुपया 82.79 प्रति डॉलर पर विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती तथा घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख के बीच निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित होने से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की गिरावट के साथ 82.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 82.73 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. 09:14 (IST) 22 Feb 2023 दिसंबर तिमाही में ग्रोथ अनुमान 4.6 फीसदी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ रेट 4.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया है. उनका कहना है कि 30 महत्वपूर्ण आंकड़ों के जो संकेत हैं, वे उतने मजबूत नहीं है जितने पिछली तिमाही में थे. हालांकि, यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4.4 फीसदी की ग्रोथ रेट के अनुमान से ज्यादा है. 09:13 (IST) 22 Feb 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली SGX Nifty में 0.4 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 1.32 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रै टाइम्‍स और हैंगसेंग हरे निशान में हैं तो ताइवान वेटेड और कोस्‍पी में 1 फीसदी से ज्‍यादा कमजोरी है. शंघाई कंपोजिट भी 0.21 फीसदी टूट गया है. 09:13 (IST) 22 Feb 2023 Dow Jones 697 अंक गिरकर बंद मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. बाजार यूएस फेड द्वारा एक और बार ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर अलर्ट है. मंगलवार को Dow Jones में 697.1 अंकों या 2.06 फीसदी गिरावट रही और यह 33,129.59 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 81.75 अंक या 2 फीसदी टूटकर 3,997.34 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 294.97 अंकों या 2.5 फीसदी की कमजोरी आई और यह 11,492.30 के लेवल पर बंद हुआ.