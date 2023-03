Live

Stock Market Live: सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा, निफ्टी 17050 के पार; RIL, Airtel टॉप गेनर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं सोमवार को फाइनेंशियल सेक्टर में भरोसा जगने से अमेरिकी बाजारों में भी तेजी रही.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में मजबूती आई है. सेंसेक्स करीब 250 अंक मजबूत हुआ है, वहीं निफ्टी भी 17050 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में खरीदारी है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आटो, मेटल और रियल्टी इंडेक्स आधे फीसदी के करीब मजबूत हुए हैं. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो सोमवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी है. फिलहाल सेंसेक्स में 271 अंकों की तेजी है और यह 57900 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 62 अंक मजबूत होकर 17051 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 23 शेयर हरे निशान में और 7 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में RIL, Airtel, Axis Bank, BAJFINANCE, TITAN, HCLTECH, NTPC शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ITC, POWERGRID, INDUSINDBK, SUNPHARMA, Infosys, Tech Mahindra शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:36 (IST) 21 Mar 2023 HDFC AMC News एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एएमसी में 47.33 लाख शेयर खुले बाजार के लेनदेन के माध्यम से 1600 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर 757.4 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. हालांकि, जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड ने एचडीएफसी एएमसी में 24.78 लाख शेयर 1,600.85 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे, जिसकी कीमत 396.83 करोड़ रुपये थी. 09:36 (IST) 21 Mar 2023 PVR News आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने PVR के 6.41 लाख शेयर खरीदे हैं, वहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड ने PVR के 14.69 लाख शेयर और सोसाइटी जेनरल – ओडीआई ने मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर में 3.28 लाख शेयर खरीदे हैं. जो प्रति शेयर 1559.35 रुपये की औसत कीमत पर कुल 380.37 करोड़ रुपये है. हालांकि, विदेशी निवेशक बेरी क्रीक इन्वेस्टमेंट सौदे में विक्रेता था, जिसने कंपनी में पूरे 2.49 फीसदी हिस्सेदारी को बेच दिया. 09:35 (IST) 21 Mar 2023 RBL Bank News भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि जुर्माना आंतरिक ओम्बुड्समैन योजना, 2018, बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सेवा की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है. हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है. 09:35 (IST) 21 Mar 2023 Airtel News भारती एयरटेल अपने प्रीपेड ग्राहकों को पोस्टपेड की ओर प्रेरित करना चाहती है. इसी उद्देश्य से उसने 105 से लेकर 320 जीबी इंटरनेट डेटा तक के विभिन्न फैमिली पैक की पेशकश की है. कंपनी की वेबसाइट पर डाले गए नए फैमिली प्लान 599 रुपये से लेकर 1,499 रुपये मासिक तक के हैं, जिनमें डीटीएच और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा के साथ ब्लैक फैमिली पैक 799 रुपये से लेकर 2,299 रुपये प्रति महीने तक के हैं. कंपनी के कुल 33.20 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं में से दिसंबर, 2022 की तिमाही में 5.4 फीसदी पोस्टपेड उपभोक्ता थे. 09:35 (IST) 21 Mar 2023 Kotak Mahindra Bank निजी क्षेत्र के लेंडर Kotak Mahindra Bank ने 300 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बैंक ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रत्येक 1 लाख रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में 30,000 गैर-परिवर्तनीय बांड आवंटित किए हैं. 09:34 (IST) 21 Mar 2023 सरकारी बैंकों का NPA घटा सरकारी बैंकों के बैड लोन मार्च 2018 में 14.6 फीसदी के हाई से घटकर दिसंबर 2022 में 5.53 फीसदी हो गए हैं. सरकार ने 20 मार्च को आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. राज्य वित्त मंत्री भागवत कराड ने संसद में कहा कि सरकार ने एनपीए को पारदर्शी रूप से पहचानने, समाधान और वसूली, पीएसबी का रीकैपिटलाइजेशन और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की एक व्यापक 4R’s रणनीति लागू की है. इसके अलावा, सभी PSBs लाभ में हैं. 09:34 (IST) 21 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगिरी में Biocon को शामिल किया है. जबकि Indiabulls Housing Finance को 21 मार्च के लिए अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:33 (IST) 21 Mar 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 20 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 20 मार्च को FII ने बाजार से 2545.87 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 20 मार्च को 2876.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:33 (IST) 21 Mar 2023 क्रूड में रिकवरी भारी गिरावट के बाद क्रूड की कीमतों में रिकवरी आ रही है. क्रूड करीब 1.1 फीसदी बढ़कर 73.79 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी 1.4 फीसदी बढ़कर 67.64 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:33 (IST) 21 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि निक्‍केई 225 में 1.44 फीसदी कमजोर है. जबकि SGX Nifty में 0.45 फीसदी, स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 1.37 फीसदी और हैंगसेंग में 0.73 फीसदी बढ़त देखने को मिल रही है. ताइवान वेटेड में 0.66 फीसदी तो कोस्‍पी में 0.60 फीसउदी की तेजी है. शंघाई कंपोजिट भी 0.30 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:32 (IST) 21 Mar 2023 Dow Jones 383 अंक बढ़कर बंद फाइनेंशियल सेक्‍टर में एक बार फिर निवेशकों का भरोसा बढ़ने से अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली. असल में क्रेडिट सुइस को बचाने के लिए एक सौदे के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयरों में उछाल देखने को मिला. वहीं यूएस फेड द्वारा दरों को स्थिर रखने की उम्‍मीद में भी खरीदारी देखने को मिली. सोमवार को Dow Jones में 382.6 अंकों या 1.2 फीसदी की बढ़त रही और यह 32,244.58 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि S&P 500 इडेक्‍स 34.93 अंके बढ़कर 3,951.57 के लेवल पर और Nasdaq Composite करीब 45 अंक मजबूत होकर 11,675.54 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट