Stock Market Live: सेंसेक्‍स 100 अंक मजबूत, निफ्टी 17850 के पार, अडानी ग्रुप शेयरों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली है. जबकि सोमवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए.

Stock Market: आज शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट हैं. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में बढ़त देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स करीब 100 अंक मजबूत हुआ है. निफ्टी 17850 के पार बना हुआ है. आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली है. जबकि आईटी, मेटल और फार्मा में खरीदारी देखने को मिल रही है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 94 अंकों की बढ़त है और यह 60,785.82 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 30 अंक बढ़कर 17,874 के लेवल पर है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में हैं, जबकि 10 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में NTPC, TATASTEEL, HUL, M&M, BHARTIARTL, TCS, TECHM, HCL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में AXISBANK, MARUTI, ICICIBANK, TITAN, HDFCBANK, KOTAKBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:55 (IST) 21 Feb 2023 UPI-PayNow के बीच करार भारत के UPI और सिंगापुर के पेनाऊ (PayNow) को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस-बार्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी गई है. आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यह करार किया है. इसके साथ ही भारत से सिंगापुर और सिंगापुर से भारत में पैसे का ट्रांसफर अब बेहद ही आसान हों गया है. 10:04 (IST) 21 Feb 2023 Asian Paints News Asian Paints की शाखा गुजरात के दाहेज में विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी. सब्सिडियरी एशियन पेंट्स (पॉलिमर) ने दाहेज में विनाइल एसीटेट एथिलीन इमल्शन (वीएई) और विनाइल एसीटेट मोनोमर (वीएएम) के लिए एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है. कंपनी समय-समय पर इस संबंध में किसी भी मैटेरियल डेवलपमेंट पर आवश्यक डिस्‍क्‍लोजर करेगी. 10:03 (IST) 21 Feb 2023 BPCL News BPCL ने निजी प्लेसमेंट पर NCD के माध्यम से FY23 में 1500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है. डिबेंचर को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के डेट मार्केट सेगमेंट में लिस्‍ट करने का भी प्रस्ताव है. BPCL की बाजार स्थितियों के अधीन अनसिक्‍योर्ड नॉन-कन्‍वर्टिबल डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष (FY23) के दौरान 1500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना है. 10:03 (IST) 21 Feb 2023 JK Tyre & Industries News जेके टायर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को CCD जारी कर 240 करोड़ रुपये जुटाएगा. ये सीसीडी 180.50 रुपये प्रति शेयर के रूपांतरण मूल्य पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होंगे. कंपनी 6 मार्च को असाधारण आम बैठक में फंड जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेगी. 10:02 (IST) 21 Feb 2023 InterGlobe Aviation News प्रमोटर शोभा गंगवाल ने स्‍टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि 16 फरवरी को ब्लॉक बिक्री के माध्यम से 4.05 फीसदी हिस्सेदारी या 1.56 करोड़ शेयरों की बिक्री के बाद कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेटर में उनकी हिस्सेदारी 7.04 फीसदी से घटकर 2.99 फीसदी हो गई है. 10:01 (IST) 21 Feb 2023 NHPC News एनएचपीसी के शेयरधारको ने राजीव कुमार विश्लोई की सीएमडी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है. बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि विश्नोई की नियुक्ति के पक्ष में डाले गए मत निर्धारित जरूरत से अधिक थे. इसके अलावा शेयरधारकों ने बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल को कंपनी के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी है. 09:49 (IST) 21 Feb 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 20 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 20 फरवरी को FII ने बाजार से 158.95 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 20 फरवरी को 86.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:46 (IST) 21 Feb 2023 Adani Ports ने चुकाया 1500 करोड़ का कर्ज अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने 1500 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है. साथ ही कंपनी ने और कर्ज चुकाने का वादा किया है. अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछले महीने आई एक रिपोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद ग्रुप शेयरों में भारी गिरावट आ गई है. इस कदम को ग्रुप की ओर से निवेशकों का भरोसा कायम करने की नजर से देखा जा रहा है. 09:46 (IST) 21 Feb 2023 क्रूड ऑयल में तेजी ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.3 फीसदी या 1.07 डॉलर बढ़कर 84.07 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड 1.1 फीसदी बढ़कर 77.19 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:46 (IST) 21 Feb 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज 21 फरवरी को प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty फ्लैट है तो निक्‍केई 225 और स्‍ट्रेट टाइम्‍स दोनों में 0.14 फीसदी कमजोरी है. हैंगसेंग 1 फीसदी टूट गया है. ताइवान वेटेड में 0.12 फीसदी गिरावट है. जबकि कोस्‍पी में 0.06 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.07 फीसदी कमजोरी है. 09:45 (IST) 21 Feb 2023 अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट सोमवार को प्रमुख अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए. यूएस फेड द्वारा रेट हाइक की चिंता बाजार के लिए बनी हुई है. सोमवार को Dow Jones में 93 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,733.40 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 12 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,066.94 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 69 अंकों की गिरावट रही और यह 11,787.27 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट