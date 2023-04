Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 17650 के पार, HCLTECH टॉप गेनर, TECHM टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं गुरूवार को अमेरिक बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली है.

Stock Market: आज घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेंलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत दिख रहे हैं. सेंसेक्‍स में 100 अंकों से ज्‍यादा तेजी है. आज के कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, फार्मा इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. जबकि ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, रियल्‍टी इंडेक्‍स लाल निशान में है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में बिकवाली है. वहीं गुरूवार को अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी रही. फिलहाल सेंसेक्‍स में 110 अंकों की तेजी है और यह 59,742.28 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 28 अंक बढ़कर 17,652.40 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 18 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में HCLTECH, KOTAKBANK, ASIANPAINT, INDUSINDBK, WIPRO, TITAN शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TECHM, TATASTEEL, TATAMOTORS, MARUTI, NTPC, M&M

शामिल हैं.

09:33 (IST) 21 Apr 2023 ICICI Bank के नतीजे कल
22 अप्रैल को निजी सेक्‍टर के दिग्‍गज बैंक ICICI Bank के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा 22 अप्रैल को Yes Bank, मैक्रोटेक डेवलपर्स, CE Info Systems, Star Housing Finance के भी नतीजे आएंगे.

09:33 (IST) 21 Apr 2023 आज आएंगे RIL के नतीजे
आज यानी 21 अप्रैल को दिग्‍गज कंपनी Reliance Industries अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही है. वहीं आज आदित्‍य बिरला मनी, हिंदुस्‍तान जिंक, तेजस नेटवर्क, भीमा सीमेंट्स, और Wendt (India) के भी नतीजे आएंगे.

09:32 (IST) 21 Apr 2023 Sterling & Wilson News
स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में बढ़कर 421 करोड़ रुपये हो गया. आमदनी घटने से कंपनी का घाटा बढ़ा है. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में कंपनी को 127 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी की परिचालन आय 1,071 करोड़ रुपये से घटकर 88 करोड़ रुपये रह गई.

09:32 (IST) 21 Apr 2023 HDFC Bank News
एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए कैजाद भरूचा को बैंक का उप-प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि बैंक ने भावेश झावेरी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को कैजाद भरूचा को 19 अप्रैल से तीन साल के लिए बैंक के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी.

09:32 (IST) 21 Apr 2023 HCL Tech News
सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL Tech वित्त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में 3983 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो एक साल पहले की समान अवधि की 3599 करोड़ की तुलना में 10.85 फीसदी अधिक है. हालांकि दिसंबर तिमाही की तुलना में कंपनी का मुनाफा 3 फीसदी घट गया है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4096 करोड़ रुपये रहा था. परिचालन आय सालाना आधार पर करीब 18 फीसदी बढ़कर 26,606 करोड़ रुपये हो गई.

09:31 (IST) 21 Apr 2023 FII और DII डाटा
गुरूवार यानी 20 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 20 अप्रैल को FII ने बाजार में 1169.32 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 20 अप्रैल को 832.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

09:20 (IST) 21 Apr 2023 क्रूड ऑयल में गिरावट
ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 2.4 फीसदी गिरावट के साथ 81.10 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 2.4 फीसदी कमजोर होकर 77.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है.

09:19 (IST) 21 Apr 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली
आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में फ्लैट ट्रेडिंग है, जबकि निक्‍केई 225 में 0.07 फीसदी, स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.27 फीसदी और हैंगसेंग में 0.54 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में 0.27 फीसदी गिरावट है तो कोस्‍पी 0.75 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.29 फीसदी कमजोर हुआ है.

09:19 (IST) 21 Apr 2023 US मार्केट में रही कमजोरी
गुरूवार को अमेरिक बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है. निवेशकों की नजर अर्निंग सीजन पर है, जिसके चलते वे अभी सतर्क नजर आ रहे हैं. गुरूवार को Dow Jones में 110 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,786.62 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 25 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,129.79 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 98 अंकों की कमजोरी रही और यह 12,059.56 के लेवल पर बंद हुआ.