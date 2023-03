Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 550 अंक टूटा, निफ्टी 16950 के नीचे, बैंक-IT शेयर टूटे, ये हैं टॉप लूजर्स

Stock Market Update: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में गिरावट है. सेंसेक्स करीब 550 अंक कमजोर हुआ है, वहीं निफ्टी भी 16950 के नीचे निकल गया है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में बिकवाली है. निफ्टी पर मेटल और आईटी इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा कमजोर हुए हैं. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली है. फिलहाल सेंसेक्स में 526 अंकों की गिरावट है और यह 57464 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 171 अंक कमजोर होकर 16930 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 28 शेयर लाल निशान में और 2 हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TITAN, HUL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TCS, Infosys, TATASTEEL, M&M, SBI, Maruti, HDFC Bank, Tata Motors शामिल हैं. आज के कारोबार में बैंक, मेटल, आईटी, ऑटो और फाइनेंशियल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दिख रही है. अन्य इंडेक्स भी लाल निशान में हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:35 (IST) 20 Mar 2023 RIL News रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार बीपी पीएलसी ने अपने पूर्वी अपतटीय क्षेत्र केजी-डी6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिये नीलामी फिर से शुरू की है. दोनों कंपनियों ने सरकार के सीएनजी और पाइप के जरिये रसोई गैस की आपूर्ति करने वाली गैस वितरण कंपनियों को आपूर्ति के स्तर पर प्राथमिकता देने को लेकर नये मार्केटिंग नियम शामिल करने के बाद यह कदम उठाया है. निविदा नोटिस के अनुसार रिलायंस और उसकी भागीदार बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लि. (बीपीईएएल) तीन अप्रैल को प्रस्तावित नीलामी योजना के तहत 60 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस की बिक्री करेगी. 09:35 (IST) 20 Mar 2023 HDFC News भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) द्वारा जारी कुछ हाउसिंग फाइनेंस निर्देशों का पालन न करने पर HDFC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. निगम की सहायक कंपनी एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स ने एनवायरो एनेबलर्स इंडिया के 3,59,436 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) के अधिग्रहण के लिए एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया, जो वेस्ट मैनेजमेंट सेवाओं में लगी हुई है?. 09:34 (IST) 20 Mar 2023 RVNL News रेल विकास निगम 1088.49 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए एल1 बोलीदाता के रूप में उभरा है. आरवीएनएल हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की HORC प्रेजेक्ट की नई BG रेलवे लाइन के संबंध में समग्र अनुबंध पैकेज के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले (एल1) के रूप में उभरा है. परियोजना की लागत 1,088.49 करोड़ रुपये है और परियोजना के 1,460 दिनों के भीतर एग्जीक्यूट होने की उम्मीद है. 09:34 (IST) 20 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने Indiabulls Housing Finance और GNFC को 20 मार्च के लिए अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:34 (IST) 20 Mar 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 17 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 17 मार्च को FII ने बाजार से 1766.53 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 17 मार्च को 1817.14 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:33 (IST) 20 Mar 2023 ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. ग्‍लोबल फाइनेंशियल मार्केट सुधरने की उम्‍मीद में क्रूड को सपोर्ट मिला. ब्रेंट क्रूड 0.5 फीसदी चढ़कर 73.32 डॉलर प्रति बैरल पर है. वहीं अमेरिकी क्रूड भी 0.6 फीसदी बढ़कर 67.11 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:33 (IST) 20 Mar 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.46 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.84 फीसदी कमजोरी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.91 फीसदी और हैंगसेंग में 2.10 फीसदी गिरावट दिख रही है. ताइवान वेटेड 0.09 फीसदी और कोस्‍पी 0.35 फीसदी कमजोर हुआ है तो शंघाई कंपोजिट भी 0.34 फीसदी टूट गया है. 09:33 (IST) 20 Mar 2023 Dow Jones 384.57 अंक टूटकर बंद वॉल स्ट्रीट शुक्रवार को निचले स्तरों पर बंद हुआ. बैंकिंग सेक्‍टर में संकट और संभावित मंदी की आशंका के चलते अमेरिकी बाजारों में बिकवाली देखने को मिली. शुक्रवार को Dow Jones में 384.57 अंकों या 1.19 फीसदी गिरावट रही और यह‍ 31,861.98 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 43.64 अंक टूटकर 3,916.64 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 86.76 अंकों की कमजोरी रही और यह 11,630.51 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट