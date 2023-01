Live

Stock Market Live: HUL, Titan, RIL जैसे हैवीवेट ने बिगाड़ा बाजार का मूड, निफ्टी 18100 के नीचे, सेंसेक्‍स 50 अंक टूटा

Stock Market News: आज के कारोबार में FMCG, फार्मा, आईटी, ऑटो, मेटल शेयरों में बिकवाली दिख रही है. हालांकि बैंक और फाइनेंशियल में तेजी है.

Share Market: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है.