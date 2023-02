Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 17950 के पार, HUL टॉप गेनर, WIPRO टॉप लूजर

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले अमेरिकी बाजार भी मिक्‍स्‍ड बंद हुए थे.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 100 अंकों से ज्‍यादा मजबूत हुआ है. जबकि निफ्टी 17950 के पार दिख रहा है. आज बैंक, फाइनेंशियल और ऑटो शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. वहीं फार्मा शेयरों में बिकवाली है. आईटी और मेटल इंडेक्‍स भी कमजोर नजर आ रहे हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 131 अंकों की तेजी है और यह 61,133.69 के लेवल पर नजर आ रहा है. जबकि निफ्टी 34 अंक बढ़कर 17,978.60 के लेवल पर है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. सेंसेक्‍स 30 के 22 शेयरों में खरीदारी है. जबकि 8 लाल निशान में हें. आज के टॉप गेनर्स में ULTRACEMCO, HUL, BHARTIARTL, ITC, HCLTECH, M&M, SBI, LT शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में WIPRO, TATASTEEL, TCS, BAJFINANCE, SUNPHARMA, HDFC, TITAN शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:23 (IST) 20 Feb 2023 कल्पतरु को 3,185 करोड़ रुपये का ठेका कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ने सोमवार को कहा कि उसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में 3,185 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं_ कंपनी ने एक बयान में कहा कि कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) और उसकी अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनियों ने 3,185 करोड़ रुपये के नए ठेके हासिल किये हैं_ बयान के मुताबिक इनमें 1,481 करोड़ रुपये के ठेके टीएंडडी (पारेषण वितरण) कारोबार से संबंधित हैं. 12:23 (IST) 20 Feb 2023 एल एंड टी फाइनेंशियल सर्विसेज रिटेल फोकस्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एल एंड टी फाइनेंशियल सर्विसेज (LTFS) के PLANET (पर्सनलाइज्ड लेंडिंग एंड असिस्टेड नेटवर्क्स) एप्लिकेशन के डाउनलोड की संख्‍या 20 लाख के पार चली गई है. PLANET ऐप ने करीब 1500 करोड़ का कारोबार जेनरेट किया है और 130 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया है. 31 जनवरी, 2023 तक इसे ग्राहकों की संख्‍या 21 लाख से अधिक थी. 10:59 (IST) 20 Feb 2023 बैंकों की शुद्ध ब्याज आय बढ़ी बैंकों की शुद्ध ब्याज आय (NII) दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही में रिकॉर्ड 25.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई. यह ऋण के बेहतर उठाव और कर्ज पर ऊंची प्राप्तियों की स्थिति को दर्शाता है. एक विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है. 10:58 (IST) 20 Feb 2023 सफोला अब 2,000 करोड़ रुपये का ब्रांड : मैरिको मैरिको का ‘सफोला’ अब 2,000 करोड़ रुपये का ब्रांड बन गया है. मैरिको के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सौगात गुप्ता ने यह जानकारी दी, सफोला मैरिको का मास्टर ब्रांड है. इसके तहत कंपनी ग्राहकों को स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य विकल्प उपलब्ध कराती है. 10:47 (IST) 20 Feb 2023 Hero Motocorp News देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की अगले डेढ़ से 2 साल में अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया श्रृंखला का विस्तार करने की योजना है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. कंपनी का इरादा अपने विभिन्न सेग्‍मेंट के ग्राहकों की मांग को पूरा करने का है. 10:46 (IST) 20 Feb 2023 Hindustan Unilever News हिंदुस्तान यूनिलीवर 60.4 करोड़ रुपये में अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक ब्रांड का विनिवेश करेगी. एफएमसीजी प्रमुख ने 60.4 करोड़ रुपये में अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक ब्रांड के तहत अपने आटा और नमक कारोबार की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों ब्रांड उमा ग्लोबल फूड्स पीटीई लिमिटेड और उमा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचे जा रहे हैं. 10:46 (IST) 20 Feb 2023 Marico News एफएमसीजी प्रमुख Marico ने कहा कि उसके बोर्ड के सदस्य 27 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंटरिम डिविडेंड की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार करेंगे. 10:46 (IST) 20 Feb 2023 Infosys News देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी ने 22 मार्च, 2023 से शाजी मैथ्यू को मानव संसाधन के ग्रुप हेड के रूप में नियुक्त किया है. वह कृश शंकर से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 21 मार्च, 2023 को सेवानिवृत्त होंगे. 09:47 (IST) 20 Feb 2023 TCS News टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का कर्मचारियों की छंटनी का कोई इरादा नहीं है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि टीसीएस में हम प्रतिभाओं को लंबे करियर के लिए तैयार करते हैं. कंपनी स्टार्टअप कंपनियों के उन कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रही है जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जबकि दुनियाभर की बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियां कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं. 09:10 (IST) 20 Feb 2023 क्रूड 83 डॉलर प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड 2.5 फीसदी टूटकर 83 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 2.7 फीसदी टूटकर 76.34 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:09 (IST) 20 Feb 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 17 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 17 फरवरी को FII ने बाजार से 624.61 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट सेल रहे. उन्‍होंने 17 फरवरी को 85.29 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:08 (IST) 20 Feb 2023 FPIs का फोकस भारतीय बाजारों पर बढ़ा पिछले सप्ताह 7,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ विदेशी निवेशकों ने अपना ध्यान भारतीय इक्विटी बाजारों पर वापस फोकस किया है. डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह (7-12 फरवरी) में इक्विटी से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा 3,920 करोड़ रुपये का शुद्ध इनफ्लो आया. 09:06 (IST) 20 Feb 2023 यूएस फेड बढ़ा सकता है ब्‍याज दर फेडरल रिजर्व के 2 अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि महंगाई को सफलतापूर्वक कम करने के लिए ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी. हालांकि हाल ही में अप्रत्याशित रूप से मजबूत आर्थिक आंकड़ों के चलते दरों में ज्‍यादा बढ़ोतरी की उम्‍मीद नहीं है. फेड ने अपनी पिछली बैठक में टारगेट फेडरल फंड रेट को एक चौथाई अंक बढ़ाकर 4.5 फीसदी और 4.75 फीसदी के बीच की सीमा तक बढ़ा दिया था. 09:04 (IST) 20 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 20 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 2 शेयरों में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में Indiabulls Housing Finance और Ambuja Cements को रिटेन किया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:03 (IST) 20 Feb 2023 एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.23 फीसदी बढ़त है तो निक्‍केई 225 इंडेक्‍स फ्लैट दिख रहा है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.32 फीसदी गिरावट है तो हैंगसेंग में 0.28 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.28 फीसदी और कोस्‍पी में 0.32 फीसदी बढ़त है. वहीं शंघाई कंपोजिट भी 0.83 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:02 (IST) 20 Feb 2023 Dow Jones 0.39 फीसदी बढ़कर बंद अमेरिकी बाजारों में शुकवार को मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला है. शुक्रवार को S&P 500 इंडेक्‍स में 0.28 फीसदी गिरावट रही और यह 4,079.09 के लेवल पर बंद हुआ. Nasdaq भी 0.58 फीसदी टूटकर 11,787.27 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Dow Jones में 0.39 फीसदी बढ़त रही और यह 33,826.69 के लेवल पर बंद हुआ.