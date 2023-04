Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 17650 के पार, टाटा ग्रुप शेयरों में एक्‍शन, टॉप गेनर्स में Titan-Tata Motors

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में भी दबाव देखने को मिला.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बाद भी घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं. सेंसेक्‍स 200 अंकों से ज्‍यादा मजबूत हुआ है तो निफ्टी भी 17650 के पार निकल गया है. आज के कारोबार में फार्मा और रियल्‍टी इंडेक्‍स को छोड़कर अन्‍य सभी इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में भी दबाव देखने को मिला. फिलहाल सेंसेक्‍स में 210 अंकों की तेजी है और यह 59,778 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी में 51 अंकों की बढ़त है और यह 17670 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखी जा रह है. सेंसेक्‍स 30 के 28 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स TITAN, ASIANPAINT, ITC, TATAMOTORS, TCS, BAJAJFINSV, WIPRO, HDFCBANK शामिल हैं. जबकि BAJFINANCE, TATASTEEL में कमजोरी देखी जा रही है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 11:42 (IST) 20 Apr 2023 Coronavirus: 1 दिन में 12591 नए मामले देश में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,591 नए मामले सामने आए हैं. यह बीते 8 महीनों में एक दिन में सबसे ज्‍यादा मामले हैं. वहीं इस दौरान 40 मरीजों की मौत हो गई है. वहीं 1 दिन में 10,827 मरीज ठीक हुए हैं. नए मामलों के साथ देश में कोरोना वायरस के 65,286 एक्टिव केस हो चुके हैं. इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले सामने आए थे. केरल, महाराष्ट्र और दिल्‍ली में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्‍यादा आ रहे हैं. दोनों जगहों पर 1000 से ज्‍यादा मामले 24 घंटों मे देखे गए हैं. 09:11 (IST) 20 Apr 2023 Tata Communications News टाटा कम्युनिकेशंस का मुनाफा Q4FY23 में सालाना आधार पर 10.7 फीसदी घटकर 326 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्‍यू 7.2% YoY से बढ़कर 4569 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA करीब 1 फीसदी घटकर 1,034.22 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 188 बीपीएस गिरकर 22.64 फीसदी रहा. 09:11 (IST) 20 Apr 2023 Mastek News मार्च FY23 तिमाही में आईटी सर्विसेज कंपनी Mastek का मुनाफा तिमाही आधार पर 13 फीसदी बढ़कर 72.6 करोड़ रुपये रहा है, जो टॉपलाइन और परिचालन आय में ग्रोथ से प्रेरित रहा. तिमाही के लिए रेवेन्‍यू 7.7% QoQ बढ़कर 709.2 करोड़ रुपये EBIT Q4FY23 105.92 करोड़ रुपये हो गया. बोर्ड ने FY23 के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. 09:11 (IST) 20 Apr 2023 Adani Green News अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि उसे खपत से ज्यादा पानी बचाने यानी संरक्षण के प्रयासों के लिए एक वैश्विक संस्था से प्रमाणपत्र मिला है. कंपनी ने बयान में कहा कि एक स्वतंत्र वैश्विक एश्योरेंस एजेंसी डीएनवी ने एजीईएल को ‘वॉटर पॉजिटिव’ के तौर पर वेरिफाई किया है. कंपनी ने कहा कि यह वेरिफिकेशन दर्शाता है कि एजीईएल का जल संरक्षण उसकी खपत से कहीं अधिक है. 09:10 (IST) 20 Apr 2023 AU Small Finance Bank News एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार की अनुमति मिल गई है. बैंक ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को जारी अपने पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकृत वितरक श्रेणी- प्रथम के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है. रिजर्व बैंक ने हाल में संजय अग्रवाल को इस बैंक का 3 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दी थी. 09:10 (IST) 20 Apr 2023 Jindal Stainless News स्टेनलेस स्टील बनाने वाली घरेलू कंपनी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) के निदेशक मंडल ने अभ्युदय जिंदल को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक रुपये प्रति शेयर के स्‍पेशल इंटरिम डिविडेंड को भी मंजूरी दी है. जेएसएल ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल) की विलय प्रक्रिया के सफल समापन और विलय की गई इकाई के नये शेयरों के लिस्‍ट होने पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य पर 1 रुपये प्रति शेयर के स्‍पेशल इंटरिम डिविडेंड को भी मंजूरी दी है. 09:10 (IST) 20 Apr 2023 Tata Motors JLR News टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर (JLR) ने कहा है कि वह अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाने, नए मॉडल पेश करने और अपनी श्रेणी में प्रौद्योगिकी बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में 15 अरब पाउंड का निवेश करेगी. कंपनी ने कहा कि हेलेवुड स्थित उसका संयंत्र पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक रूप से उत्पादन इकाई होगा. इसकी अगली पीढ़ी के मध्यम आकार के एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) ढांचा, विद्युतीकृत मॉड्यूलर ढांचा (ईएमए) अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा. 09:09 (IST) 20 Apr 2023 आज HCL Technologies के आएंगे नतीजे आज 20 अप्रैल को HCL Technologies समेत कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें ICICI Prudential Life Insurance Company, Cyient, Sterling and Wilson Renewable Energy, Bodhi Tree Multimedia, Orient Green Power Company, Oriental Hotels, Rajnish Wellness और Reliance Industrial Infrastructure भी शामिल हैं. 09:09 (IST) 20 Apr 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 19 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 19 अप्रैल को FII ने बाजार में 13.17 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 19 अप्रैल को 110.42 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 09:08 (IST) 20 Apr 2023 क्रूड की कीमतों में गिरावट ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्‍की नरमी आई है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 0.4 फीसदी सस्‍ता होकर 82.76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.35 फीसदी कमजोर होकर 78.88 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:08 (IST) 20 Apr 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.19 फीसदी तो निक्‍केई 225 में 0.09 फीसदी बढद्यत है. वहीं स्‍ट्रेटट टाइम्‍स फ्लैट है तो हैंगसेंग 0.11 फीसदी कमजोर हुआ है. ताइवान वेटेड और कोस्‍पी में 0.14 फीसदी और 0.30 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. जबकि शंघाई कंपोजिट में 0.76 फीसदी गिरावट है. 09:08 (IST) 20 Apr 2023 US मार्केट में दबाव बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में दबाव देखने को मिला है. निवेशकों की नजर इस बात पर है कि कंपनियों की अर्निंग कैसी रहती है, जिसके चलते वे सतर्क नजर आ रहे हैं. बुधवार को Dow Jones में 80 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,897.01 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 1 अंक की मामूली कमजोरी आई और यह तकरीबन फ्लैट 4,154.52 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq करीब 4 अंक बढ़कर 12,157.23 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट