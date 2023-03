Live

Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी नजर आ रही है. आज के कारोबार की शुरूआत बाजार ने लाल निशान में की है. सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में कमजोरी है. निफ्टी 17400 के करीब आ गया है. सेंसेक्‍स 250 अंकों से ज्‍यादा टूट गया है. आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ा है. मेटल और ऑटो शेयर भी कमजोर हुए हैं. हालांकि निफ्टी बैंक हरे निशान में है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 260 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है और यह 59,152.55 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 36 अंक टूटकर 17,415.25 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 23 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में BAJAJFINSV, LT, TATASTEEL, TITAN, HDFCBANK शामलि हैं. जबकि टॉप लूजर्स में M&M, Infosys, TCS, Tech Mahindra, Axis Bank, Maruti, SBI, Wipro शामिल हैं. Read More Read Less Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:50 (IST) 2 Mar 2023 Eicher Motors News फरवरी में रॉयल एनफील्ड की सेल्‍स वॉल्‍यूम 21% YoY से बढ़कर 71,544 इकाई हो गई, जबकि निर्यात 1% बढ़ा. रॉयल एनफील्ड ने फरवरी 2023 में 71,544 मोटरसाइकिलें बेची हैं, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 59,160 मोटरसाइकिलों की तुलना में 21% अधिक है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने 7,108 मोटरसाइकिलों की बिक्री करके 1% की वृद्धि दर्ज की. 09:50 (IST) 2 Mar 2023 Wipro News आईटी सेवा कंपनी Wipro ने 5G Def-i प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. यह प्लेटफॉर्म व्यवसायों को उनके बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सेवाओं को मूल रूप से बदलने के लिए सशक्त करेगा. 09:50 (IST) 2 Mar 2023 Tata Motors News टाटा ग्रुप कंपनी Tata Motors ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ साझेदारी की है, जो Tata Ace EV, उसके सभी नए वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए “आसान ऋण संरचित योजनाओं” की पेशकश करती है. 09:49 (IST) 2 Mar 2023 Adani Ports News अदानी पोर्ट्स ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएम एग्री लॉजिस्टिक्स को शामिल किया है. एचएम एग्री पूरे भारत में अत्याधुनिक साइलो कॉम्प्लेक्स का विकास और संचालन करेगी. 09:49 (IST) 2 Mar 2023 Divgi TorqTransfer Systems News दिवगी टॉर्कट्रांसफर सिस्टम्स के आईपीओ को पहले दिन 12 फीसदी सब्‍सक्रिप्‍शन मिला है. इसमें 3 मार्च तक निवेश किया जा सकता है. आईपीओ के तहत की गई 38,41,800 शेयरों की पेशकश पर 4,75,800 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. रिटेल निवेशकों (आरआईआई) के सेग्‍मेंट को 60 फीसदी सब्‍सक्रिप्‍शन मिला. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 560 से 590 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. 09:49 (IST) 2 Mar 2023 Coal India News सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 11 माह (अप्रैल-फरवरी) में 61 करोड़ 97 लाख टन कोयले का उत्पादन किया, जो सालाना आधार पर 14.3 फीसदी ग्रोथ को दर्शाता है. कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 54.2 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया था. 09:49 (IST) 2 Mar 2023 NMDC News एनएमडीसी लिमिटेड ने फरवरी 2023 में अपने लौह अयस्क उत्पादन में 4 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. कंपनी का लौह अयस्क उत्पादन एक साल पहले के 43.1 लाख टन की तुलना में फरवरी, 2023 में बढ़कर 44.8 लाख टन हो गया है. फरवरी 2023 में लौह अयस्क की बिक्री 4.78 फीसदी घटकर 37.8 लाख टन रह गई, जो पिछले साल के इसी महीने में 39.7 लाख टन थी. 09:48 (IST) 2 Mar 2023 Delhivery News सॉफ्टबैंक के स्वामित्व वाली इकाई विदेशी निवेशक एसवीएफ डोरबेल (केमैन) ने लॉजिस्टिक्स कंपनी Delhivery में 3.8 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है. एसवीएफ ने कंपनी के 2.8 करोड़ शेयर खुले बाजार में लेनदेन के माध्यम से 340.80 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे हैं. 09:48 (IST) 2 Mar 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 1 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 1 मार्च को FII ने बाजार से 424.88 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 1 मार्च को 1498.66 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:47 (IST) 2 Mar 2023 GST कलेक्‍शन 1.50 लाख करोड़ फरवरी 2023 के लिए जीएसटी कलेक्‍शन 1.50 लाख करोड़ रुपये रहा है. हालांकि यह जनवरी में 1.58 लाख करोड़ रुपये से कम है. जबकि फरवरी का जीएसटी कलेक्‍शन सालाना आधार पर 12 फीसदी अधिक है. जीएसटी संग्रह लगातार 12 महीनों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है. 09:47 (IST) 2 Mar 2023 क्रूड 84 डॉलर के पार ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. क्रूड ऑयल करीब 1 फीसदी बढ़कर 84.31 डॉलर प्रति बैरल पर सेटल हुआ. जबकि यूएस क्रूड WTI में 0.8 फीसदी बढ़त रही और यह 77.69 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. 09:47 (IST) 2 Mar 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.28 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.09 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.54 फीसदी और हैंगसेंग में 0.68 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड भी 0.13 फीसदी कमजोर हुआ है. हालांकि कोस्‍पी में करीब 1 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.16 फीसदी बढ़त है. 09:46 (IST) 2 Mar 2023 अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड बुधवार को अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. Dow Jones में 5.14 अंकों या 0.02 फीसदी की मामूली बढ़त रही और यह 32,661.84 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 18.76 अंक टूटकर 3,951.39 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 76.06 अंकों की कमजोरी रही और यह 11,379.48 के लेवल पर बंद हुआ.