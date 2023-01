Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 250 अंक टूटा, निफ्टी 18100 के नीचे, हैवीवेट में बिकवाली, टॉप लूजर्स में Titan-Airtel

Stock Market News: बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली. बुधवार को S&P 500 और Dow दोनों इंडेक्‍स करीब 2 फीसदी गिरावट पर बंद हुए.

stock market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. सेंसेक्‍स करीब 250 अंक कमजोर दिख रहा है. वहीं निफ्टी 18100 के नीचे ट्रेड कर रहा है. आज कारोबार में मेटल और रियल्‍टी शेयरों में सबसे ज्‍यादा कमजोरी दिख रही है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में बिकवाली है. जबकि बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजार भी गिरावट पर बंद हुए थे. फिलहाल सेंसेक्‍स में 240 अंकों की कमजोरी है और यह 60805 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 75 अंक टूटकर 18091 के लेवल पर है. आज के कारोबार में तकरीबन हर सेक्‍टर में गिरावट है. निफ्टी पर मेटल और रियल्‍टी इंडेक्‍स में आधे फीसदी से ज्‍यादा कमजोरी है. बैंक, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल, समेत ज्‍यादातर इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. फार्मा इंडेक्‍स में मामूली बढ़त है. हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 23 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में AXISBANK, NTPC, HDFCBANK, RIL, SUNPHARMA, M&M शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में KOTAKBANK, BAJAJFINSV, Airtel, TCS, Titan, Infosys, HUL, Tech Mahindra शामिल हैं. 13:08 (IST) 19 Jan 2023 Adani Enterprises: शेयर में गिरावट Adani Enterprises के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. शेयर आज करीब 5 फीसदी टूटकर 3426 रुपये पर आ गया. जबकि बुधवार को यह 3597 रुपये पर बंद हुआ था. अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) का फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (FPO) 27 जनवरी 2023 को खुलेगा, जिसमें निवेशक 31 जनवरी तक पैसा लगा सकेंगे. कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड का एलान कर दिया है. 13:04 (IST) 19 Jan 2023 IndusInd Bank पर ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट 1408 रुपये का रखा है. ब्रोकेरज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने IndusInd Bank में BUY रेटिंग देते हुए 1470 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज ने IndusInd Bank के शेयर में 1420 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने IndusInd Bank के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 1550 रुपये रखा है. 13:04 (IST) 19 Jan 2023 IndusInd Bank में कमजोरी निजी क्षेत्र के लेंडर IndusInd Bank के शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है. आज बैंक का शेयर 3 फीसदी कमजोरी के साथ 1183 रुपये पर पहुंच गया, जबकि बुधवार को यह 1223 रुपये पर बंद हुआ था. बैंक ने बुधवार को तिमाही नतीजे जारी किए थे, जो बाजार को पसंद नहीं आ रहे. 09:52 (IST) 19 Jan 2023 State Bank of India News देश के सबसे बड़े लेंडर State Bank of India ने 7.70 फीसदी की कूपन दर पर अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 9,718 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बॉन्ड की आय का उपयोग बुनियादी ढांचे और किफायती आवास खंड के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने में किया जाएगा. इनकी अवधि 15 साल है. 09:52 (IST) 19 Jan 2023 IndusInd Bank Q3 Results IndusInd Bank का दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना बेसिस पर 69 फीसदी बढ़कर 1959 करोड़ रुपये रहा है. प्रोविजंस और कॉन्टिजेंसीज में कमी आन से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. शुद्ध ब्याज आय 18.5% YoY बढ़कर 4,495.3 करोड़ रुपये हो गई. एसेट क्‍वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए में QoQ 5 बीपीएस की कमी आई और यह 2.06 फीसदी हो गया. जबकि नट एनपीए भी घटकर 0.62 फीसदी रहा. 09:52 (IST) 19 Jan 2023 Rallis India Results News Rallis India का दिसंबर तिमाही में मुनाफा कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और कमजोर इंटरनेशनल बिजनसे के चलते 43 फीसदी घटकर 22.6 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्‍यू 0.4 फीसदी बढ़ा है. घरेलू बाजार में अनियमित बारिश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विपरीत परिस्थितियों के कारण कमाई पर असर पड़ा. तिमाही के लिए EBITDA 20.9 फीसदी गिरकर 53.3 करोड़ रुपये रहा. मार्जिन 226 बीपीएस घटकर 8.44 फीसदी हो गया. 09:51 (IST) 19 Jan 2023 HUL समेत इनके आएंगे तिमाही नतीजे आज यानी 19 जनवरी को Hindustan Unilever अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही है, जिससे शेयर फोकस में रहेगा. इसके अलावा Asian Paints, AU Small Finance Bank, Can Fin Homes, L&T Technology Services, Happiest Minds, Havells India, Hindustan Zinc, Anant Raj, IIFL Wealth Management, IndiaMART InterMESH, ICICI Securities, Mphasis, Polycab India, PVR और Sterling and Wilson Renewable Energy के भी नतीजे आए आएंगे. 09:51 (IST) 19 Jan 2023 Adani Enterprises FPO: फ्लोर प्राइस तय अडानी एंटरप्राइजेज अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने जा रही है. इसके लिए फ्लोर प्राइस 3,112 रुपये प्रति शेयर किया गया है, रिटेल निवेशकों को 64 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी. कंपनी को एफपीओ फ्लोर प्राइस 3,112 रुपये प्रति शेयर और एफपीओ के लिए कैप प्राइस 3,276 रुपये प्रति शेयर के लिए बोर्ड के सदस्यों से मंजूरी मिली है. रिटेल निवेशकों को एफपीओ के शेयर 64 रुपये प्रति शेयर के डिस्काउंट पर मिलेंगे. निवेशक कम से कम 4 एफपीओ शेयरों के लिए और उसके बाद 4 एफपीओ शेयरों के मल्‍टीपल में बोली लगा सकते हैं. 09:50 (IST) 19 Jan 2023 F&O बैन में ये स्‍टॉक आज यानी 19 जनवरी 2023 को 4 शेयर F&O बैन में हैं. एनएसई ने इस कैटेगिरी में आज भी L&T Finance Holdings, GNFC, Delta Corp और Manappuram Finance को रीटेन रखा है. जिस कंपनी का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट का 95 फीसदी पार कर जाता है, उनके शेयरों को F&O में रखा जाता है. 09:50 (IST) 19 Jan 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 18 जनवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 18 जनवरी को FII ने बाजार से 319.23 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 18 जनवरी को 1225.96 करोड़ के शेयर खरीदे. 09:50 (IST) 19 Jan 2023 क्रूड में हल्‍की गिरावट ब्रेंट क्रूड में करीब 1 फीसदी गिरावट देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.1 फीसदी गिरकर 84.98 डॉलर प्रति बैरल पर सेटल हुआ. जबकि अमेरिकी क्रूड 0.9 फीसदी गिरकर 79.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. यूएस में 10 साल की बॉन्‍ड यील्‍ड 3.6 फीसदी के लेवल पर है. 09:49 (IST) 19 Jan 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में भी बिकवाली देखी जा रही है. 