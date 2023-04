Live

Stock Market Live: आईटी शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्‍स और निफ्टी लाल निशान में, टॉप लूजर्स में INFY-HCL

Stock Market News: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है. वहीं मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों पर भी दबाव देखने को मिला है.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्‍लोबल संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं.

Stock Market Update Today: कमजोर ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है; कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. आईटी शेयरों में एक बार फि बिकवाली देखी जा रही है. दिग्‍गज आईटी शेयरों में कमजोरी है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. वहीं मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों पर भी दबाव दिखा है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 63 अंकों की गिरावट है और यह 59,664 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 19 अंक टूटकर 1642 के लेवल पर है. आज के कारोबार में निफ्टी पर IT, FMCG और फार्मा इंडेक्‍स में गिरावट है. जबकि बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो और मेटल‍ इंडेक्‍स हरे निशान में दिख रहे हैं. हैवीवेट शेयरों पर दबाव है. सेंसेक्‍स 30 के 12 शेयर हरे निशान में तो 18 लाल निशान में हें. आज के टॉप गेनर्स में TATASTEEL, M&M, POWERGRID, HDFC, AXISBANK, HDFCBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, HINDUNILVR, HCLTECH, SUNPHARMA, TECHM, WIPRO, TCS शामिल हैं. 09:19 (IST) 19 Apr 2023 Indian Hotels News इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने बांग्लादेश के ढाका में 2 नए होटल खोलने के लिए समझौते किए हैं. ताज और विवांता ब्रांड नाम वाले ये होटल एक ही परिसर में होंगे. ये पूरी तरह नयी परियोजनाएं हैं. आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत चटवाल ने कहा कि हम ढाका में प्रवेश कर अपने पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गंतव्य को जोड़कर खुश हैं. आईएचसीएल ने कहा कि ताज होटल में 230 कमरे और विवांता होटल में 130 कमरे होंगे. 09:19 (IST) 19 Apr 2023 Avalon Technology News इलेक्ट्रॉनिक मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर 436 रुपये के इश्‍यू प्राइस के मुकाबले पहले दिन 9 फीसदी गिरकर बंद हुए. इससे पहले कंपनी के शेयर बीएसई पर निर्गम मूल्य के मुकाबले 1.14 फीसदी कमजोरी के साथ 431 रुपये पर लिस्‍ट हुए थे. कंपनी के आईपीओ को 2.21 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था. कंपनी के 865 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 415-436 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. 09:19 (IST) 19 Apr 2023 Crisil News रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मुनाफा मार्च तिमाही में करीब 20 फीसदी बढ़कर 145.8 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 19.1 फीसदी बढ़कर 732.2 करोड़ रुपये रही. क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमीश मेहता ने कहा कि वृहत और वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बीच अलग अलग सेक्‍टर में तेजी के साथ कंपनी के कारोबार में अच्छी ग्रोथ हुई है. 09:19 (IST) 19 Apr 2023 Tata Coffee News कॉफी कंपनी टाटा कॉफी लिमिटेड का मुनाफा मार्च तिमाही में 19.66 फीसदी बढ़कर 48.80 करोड़ रुपये रहा है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 40.78 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय भी 10.17 फीसदी बढ़कर 723.01 करोड़ रुपये रही. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आय 656.26 करोड़ रुपये रही थी. कंपनी का पूरे वित्त वर्ष 2022-23 का मुनाफा 77.91 फीसदी बढ़कर 262.84 करोड़ रुपये हो गया, यह वित्त वर्ष 2021-22 में 147.73 करोड़ रुपये था. 09:18 (IST) 19 Apr 2023 ICICI Lombard News निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में 40 फीसदी बढ़कर 437 करोड़ रुपये पहुंच गया. साधारण बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 313 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि कंपनी की कुल आय बीती मार्च तिमाही में बढ़कर 5,255.58 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में यह 4,636 करोड़ रुपये थी. कंपनी का पूरे वित्त वर्ष 2022-23 का मुनाफा 36 फीसदी बढ़कर 1,729 करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 1271 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5.50 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. 09:18 (IST) 19 Apr 2023 SBI Fund Raising भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के निदेशक मंडल ने वैश्विक संचालन के फाइनेंस को लेकर मौजूदा वित्त वर्ष में बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ डॉलर (लगभग 16,000 करोड़ रुपये) जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. SBI ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक प्रस्ताव में 200 करोड़ डॉलर तक फंड एकमुश्त या किस्तों में जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एसबीआई ने पिछले महीने 8.25 फीसदी ब्याज पर टियर-1 बॉन्ड जारी कर 3717 करोड़ रुपये जुटाए थे. 09:17 (IST) 19 Apr 2023 क्रूड पर विंडफॉल टैक्स रिवाइज केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को रिवाइज कर दिया है. केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स 6,400 रुपए प्रति टन कर दिया है. केंद्र सरकार पेट्रोलियम सेक्टर में टैक्स स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा के लिए इस रकम का इस्तेमाल करेगी. इस बार भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर कोई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई है. पेट्रोल और ATF पर कोई अतिरिक्त एक्साइज टैक्स नहीं लगाया गया है. सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई. 09:15 (IST) 19 Apr 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 18 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 18 अप्रैल को FII ने बाजार में 810.60 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 18 अप्रैल को 401.66 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:15 (IST) 19 Apr 2023 क्रूड में हल्‍की तेजी ब्रेंट क्रूड में हल्‍की तेजी देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में मामूली बढ़त के साथ 84.84 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी हल्‍की बढ़त के साथ 80.89 डॉलर प्रति बैरल पर है. 09:15 (IST) 19 Apr 2023 एशियाई बाजारों में कमजोरी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.04 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.24 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.28 फीसदी बढ़त है तो हैंगसेंग में 0.57 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. ताइवान वेटेड 0.34 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.35 फीसदी कमजेर हुआ है. हालांकि कोस्‍पी में 0.18 फीसदी बढ़त है. 09:15 (IST) 19 Apr 2023 अमेरिकी बाजारों पर दबाव मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला है. अर्निंग सीजन के शुरू में निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं और कंपनियों के वित्‍तीय प्रदर्शन पर बाजार की नजरें हैं. मंगलवार को Dow Jones में 11 अंकों की कमजोरी रही और यह 33,976.63 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 4 अंकों की हल्‍की बढ़त रही और यह 4154.87 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 4 अंकों की ही गिरावट रही और यह 12,153.41 क लेवल पर बंद हुआ.