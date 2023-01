Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 200 अंक मजबूत, निफ्टी 18100 के पार, फोकस में Tata Steel, Wipro, RIL, Tata Motors

Stock Market News: ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो मंगलवार को अमेरिकी बाजारों पर दबाव दिखा. वहीं आज एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड है.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों हरे निशान में हैं.