Stock Market Live: सेंसेक्‍स 350 अंक मजबूत, निफ्टी 18000 के करीब, HUL-HCL टॉप गेनर्स, Tata Steel टॉप लूजर

Sensex, NIfty News: आज प्रमुख एशियाई बाजारों पर दबाव दिख रहा है. जबकि सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद रहे. स्‍टॉक फ्यूचर्स कमजोर दिख रहे हैं.

Share Market: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है.