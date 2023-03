Live

Stock Market Live: सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 16900 के नीचे, मेटल शेयरों में बिकवाली, TATASTEEL टॉप लूजर

Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट

Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में गिरावट है. सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटा है, वहीं निफ्टी भी 16900 के नीचे आ गया है. आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में बिकवाली है. निफ्टी पर मेटल इंडेक्स 1.5 फीसदी से ज्यादा कमजोर हुआ है. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली है. फिलहाल सेंसेक्स में 293 अंकों की कमजोरी है और यह 57263 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 87 अंक कमजोर होकर 16886 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स 30 के 15 शेयर हरे निशान में और 15 लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TITAN, POWERGRID, HUL, SUNPHARMA, ITC, SBI, HCL शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में TATASTEEL, INDUSINDBK, INFY, Airtel, TECHM, Wipro, Axis Bank शामिल हैं. आज के कारोबार में मेटल, बैंक, आईटी, फाइनेंशियल और आटो शेयरों में बिकवाली है. जबकि फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी दिख रही है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:35 (IST) 16 Mar 2023 Global Surfaces का आईपीओ 12 गुना भरा ग्लोबल सरफेसेस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को आवेदन के आखिरी दिन बुधवार को 12.21 गुना अभिदान मिला. एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ के तहत 77.49 लाख शेयर की पेशकश पर 9.46 करोड़ शेयर के लिए बोलियां मिलीं. गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की श्रेणी को 33.10 गुना अभिदान मिला, जबकि पात्र संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) की श्रेणी को 8.95 गुना का अभिदान मिला. वहीं खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को सबसे कम 5.12 गुना अभिदान मिला है. 09:34 (IST) 16 Mar 2023 SJVN News सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसजेवीएन ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां एक संयुक्त उद्यम बनाएंगी. एसजेवीएन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत किए हैं. संयुक्त उद्यम कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करेगी, जिसमें सौर, पवन और जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं. 09:34 (IST) 16 Mar 2023 Federal Bank News फेडरल बैंक के निदेशक मंडल की बैठक 18 मार्च को होगी, जिसमें डिबेंचर की तरह अनसिक्योर्ड बेसल III टियर- II अधीनस्थ बांड जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. जिसकी राशि निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1,000 करोड़ रुपये होगी. 09:31 (IST) 16 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने Indiabulls Housing Finance और GNFC को 16 मार्च के लिए अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:31 (IST) 16 Mar 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 15 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 15 मार्च को FII ने बाजार से 1271.25 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 15 मार्च को 1823.94 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:31 (IST) 16 Mar 2023 अमेरिकी ग्रोथ अनुमान घटा गोल्डमैन सैक्स ने बुधवार को चौथी तिमाही के अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया है. एक्सपर्ट को अब तिमाही के लिए साल-दर-साल 1.2 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद है, जो उनके पिछले अनुमान से 0.3 फीसदी कम है. गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए फेडरल एजेंसियों द्वारा आक्रामक तरीके से काम करने के बावजूद कुछ बैंकों में तनाव बना हुआ है. 09:31 (IST) 16 Mar 2023 US रिटेल सेल्स और होलसेल प्राइस बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी रिटेल सेल्स और होलसेल प्राइस फरवरी में फिसल गए हैं. जिसके चलते पॉलिसी मेकर्स को कुछ राहत मिली क्योंकि केंद्रीय बैंक अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण ब्याज दर निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है. 09:30 (IST) 16 Mar 2023 क्रूड 74 डॉलर से नीचे ब्रेंट क्रूड में गिरावट जारी है. बैंकिंग क्राइसिस के चलते क्रूड की कीमतों में बुधवार को 5 फीसदी की गिरावट आई. मंदी और मांग में कटौती की चिंताओं के कारण क्रूड 1 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया. दोनों क्रूड बेंचमार्क दिसंबर 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए. ब्रेंट क्रूड में 3.76 डॉलर या 4.9 फीसदी गिरावट रही और यह 73.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI करीब 3.72 डॉलर या 5.2 फीसदी टूटकर 67.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. 09:30 (IST) 16 Mar 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. हालांकि SGX Nifty में 0.19 फीसदी बढ़त है. निक्केई 225 में 0.95 फीसदी कमजोरी है तो स्ट्रेट टाइम्स में 0.59 फीसदी और हैंगसेंग में 1.15 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड में 0.75 फीसदी और कोस्पी में 0.20 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.38 फीसदी गिरावट है. 09:30 (IST) 16 Mar 2023 Dow Jones में 281 अंकों की रही गिरावट अमेरिकी शेयर बाजारों में बुधवार को कमजोरी देखने को मिली. हालांकि बाजार ने क्लोजिंग पर कुछ गिरावट कम की. क्रेडिट सुइस की समस्याओं ने बैंकिंग संकट की आशंकाओं को बल दिया. बुधवार को Dow Jones में 280.83 अंकों या 0.87 फीसदी गिरावट रही और यह 31,874.57 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 27.36 अंक टूटकर 3,891.93 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 6 अंकों की मामूली तेजी रही और यह 11,434.05 के लेवल पर बंद हुआ.