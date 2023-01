Live

Stock Market Live: बाजार ने गंवाई बढ़त, सेंसेक्‍स और निफ्टी हरे निशान में, BAJAJ ट्विंस टॉप गेनर्स, Tata Steel टॉप लूजर

Stock Market News: शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए. जबकि आज ज्‍यादातर एशियाई बाजारों में खरीदारी है.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी हरे निशान में ट्रड कर रहे हैं.