Stock Market Live: हैवीवेट शेयरों ने दिया बूस्ट, सेंसेक्स 550 अंक चढ़ा, निफ्टी 17200 के पार, ये हैं टॉप गेनर्स

Stock Market Update: ग्लोबल संकेतों की बात करें तो मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में जमकर खरीदारी है.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में रैली है.

Stock Market Update Today: मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में रैली है. सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा मजबूत हुआ है, जबकि निफ्टी भी 17200 के पार निकल गया. आज के कारोबार में चौतरफा खरीदारी नजर आ रही है. ग्लोबल संकेतों की बात करें तो मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही तो आज प्रमुख एशियाई बाजारों में जमकर खरीदारी है. फिलहाल सेंसेक्स में 562 अंकों की तेजी है और यह 58462 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 164 अंक मजबूत होकर 17207 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्स 30 के 28 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में TITAN, INDUSINDBK, MARUTI, TATASTEEL, TATAMOTORS, KOTAKBANK, BAJAJFINSV, ICICIBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में Sun Pharma, Airtel शामिल हैं. आज बैंक, आईटी, फाइनेंशियल, आटो और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है. निफ्टी पर सभी इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुए हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 10:29 (IST) 15 Mar 2023 RIL News भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने आरआईएल की रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल के जर्मनी की कंपनी मेट्रो एजी के भारत में थोक व्यापार का अधिग्रहण करने को मंजूरी प्रदान कर दी है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सब्सिडियरी है जबकि मेट्रो एजी की मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया भारत में थोक व्यापार करती है. पिछले साल दिसंबर में यह घोषणा हुई थी कि आरआरवीएल ने 2,850 करोड़ रुपये में कंपनी की 100 फीसदी हिस्सेदारी के लिए समझौते किए हैं. 10:28 (IST) 15 Mar 2023 TVS Motor Company News टीवीएस मोटर कंपनी को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 125 करोड़ रुपये की राशि के 12,500 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर प्रत्येक 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के आवंटन के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है. इन एनसीडी की मैच्योरिटी की तारीख 13 मार्च, 2026 होगी. 10:28 (IST) 15 Mar 2023 M&M News वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई महिंद्रा बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड (एमबीपीएल) का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. एम एंड एम ने बयान में कहा कि एमबीपीएल ने 14 मार्च, 2023 को अपने शेयरधारकों की अंतिम असाधारण आम बैठक बुलाई और अंतिम स्वैच्छिक समापन को मंजूरी दी. इसमें कहा गया है कि एमबीपीएल को समाप्त कर दिया गया है और 14 मार्च, 2023 से अस्तित्व में नहीं है. 10:27 (IST) 15 Mar 2023 Cipla News फार्मा प्रमुख Cipla और उसकी सहायक कंपनियों, सिप्ला (ईयू), यूके और मेडिटैब होल्डिंग्स, मॉरीशस ने सिप्ला क्वालिटी केमिकल इंडस्ट्रीज (सीक्यूसीआईएल) में 51.18% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए युगांडा स्थित अफ्रीका कैपिटलवर्क्स एसएसए 3 के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है. हिस्सेदारी की बिक्री के बाद, CQCIL कंपनी की सहायक कंपनी नहीं रह जाएगी. हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया मई 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसे 25-30 मिलियन डॉलर की रेंज में विचार किया जाएगा. 09:32 (IST) 15 Mar 2023 NSE पर F&O के तहत बैन NSE पर F&O के तहत आज 2 शेयर बैन रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने GNFC को 15 मार्च के लिए अपनी F&O बैन लिस्‍ट में रिटेन किया है. जबकि Indiabulls Housing Finance को जोड़ा है. F&O सेग्‍मेंट के तहत प्रतिबंधित सिक्‍योरिटीज में वे कंपनियां शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट के 95 फीसदी को पार कर चुके हैं. 09:32 (IST) 15 Mar 2023 सोने की ठंडी पड़ी रैली डॉलर में कमजोरी के चलते गोल्‍ड में अमेरिकी बैंकिंग संकट से ड्राइव होने वाली रैली थम गई है. स्‍पॉट गोल्‍ड 0.5 फीसदी की गिरावट के साथ 1,903.20 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. यूएस गोल्‍ड फ्यूचर भी 0.5 फीसदी गिरकर 1,906.90 डॉलर पर आ गया. 09:31 (IST) 15 Mar 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 14 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 14 मार्च को FII ने बाजार से 3086.96 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 14 मार्च को 2121.94 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:31 (IST) 15 Mar 2023 क्रूड 3 महीने के लो पर ब्रेंट क्रूड में गिरावट जारी है. महंगाई की चिंता के साथ ही यूएस में बैंकिंग सेक्‍टर क्राइसिस के चलते क्रूड में गिरावट आई है. ब्रेंट क्रूड 3.32 डॉलर या 4.1 फीसदी कमजोर होकर 77.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 3.47 डॉलर या 4.6 फीसदी गिरकर 71.33 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. 09:31 (IST) 15 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.47 फीसदी तेजी है तो निक्‍केई 225 में 0.28 फीसदी मजबूती नजर आ रही है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 1.34 फीसदी और हैंगसेंग में 1.72 फीसदी की तेजी है. ताइवान वेटेड 0.83 फीसदी मजबूत हुआ है तो कोस्‍पी में भी 1.78 फीसदी तेजी है. शंघाई कंपोजिट में 0.69 फीसदी मजबूती आई है. 09:31 (IST) 15 Mar 2023 अमेरिकी बाजारों में रही तेजी मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली है. बैंकिंग सेक्‍टर को लेकर कंसर्न में कमी आई है, वहीं यूएस फेड द्वारा महंगाई कंट्रोल करने पर फोकस से सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला. मंगलवार को Dow Jones में 336.26 अंकों या 1.06 फीसदी की तेजी रही और यह 32,155.4 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 64.8 अंक मजबूत होकर 3,920.56 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 239.31 अंकों की तेजी रही और यह 11,428.15 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट