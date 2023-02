Live

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स कमजोर हुए हैं. सेंसेक्‍स में 200 अंकों से ज्‍यादा गिरावट है. जबकि निफ्टी 17900 के नीच आ गया है. आज बैंक, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में बिकवाली है. जबकि मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो प्रमुख एशियाई बाजारों में कमजोरी नजर आ रही है तो मंगलवार को अमेरिकी बाजार मिक्‍स्‍ड बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्‍स में 216 अंकों की गिरावट है और यह 60,817 के लेवल पर है. जबकि निफ्टी 59 अंक टूटकर 17,871 के लेवल पर है. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली नजर आ रही है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर लाल निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में RIL, TATASTEEL, M&M, HCLTECH, TECHM, ICICIBANK, Airtel शामिल हें. जबकि टॉप लूजर्स में ITC, LT, HUL, INFY, TCS, Wipro, BAJFINANCE, Titan, HDFC शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:35 (IST) 15 Feb 2023 HAL का आरपीएम के साथ एमओयू सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में आपात चिकित्सा सेवा और हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सक्रिय कंपनी आरपीएम के साथ एक समझौता किया है. एचएएल ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी. 13:34 (IST) 15 Feb 2023 BEL का जीएसएल से करार रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने स्वचालित नौकाओं जैसे अत्याधुनिक नौसैनिक उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति में समन्वय के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ करार किया है. बेंगलुरु में चल रहे एयरशो 'एयरो इंडिया 2023' के दौरान बीईएल और जीएसएल के बीच इस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. 09:57 (IST) 15 Feb 2023 Biocon News बायोकॉन को दिसंबर FY23 तिमाही में 41.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 187.1 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था. कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल दर साल 35.3 फीसदी बढ़कर 2,941 करोड़ रुपये हो गया, जो प्रमुख सेगमेंट (जेनेरिक, बायोसिमिलर और रिसर्च सर्विसेज) में ग्रोथ के कारण हुआ. 09:56 (IST) 15 Feb 2023 Bata India News Bata India का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 83 करोड़ रुपये रहा है. जबकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्‍यू 900 करोड़ रुपये रहा है. ज्‍बकि एबिटडा 206 करोड़ रुपये रहा. मजबूत पोर्टफोलियो विकास, लागत दक्षता में सुधार के साथ-साथ सभी टचप्वाइंट में मजबूत फुटप्रिंट विस्तार ने महंगाई के दबाव के बावजूद रेवेन्‍यू और मार्जिन बढ़ाने में मदद की. 09:56 (IST) 15 Feb 2023 NBCC (India) News NBCC ने दिसंबर तिमाही में 69 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया है. पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 82 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इस दौरान परिचालन से आने वाला रेवेन्‍यू 2,136 करोड़ रुपये रहा. 09:56 (IST) 15 Feb 2023 NMDC Results एनएमडीसी को दिसंबर तिमाही में 904 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है. जबकि परिचालन से आने वाला रेवेन्‍यू दिसंबर तिमाही के दौरान 3,720 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने 3.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा की है. 09:55 (IST) 15 Feb 2023 ONGC Results राज्य के स्वामित्व वाली ऑयल एंड एक्‍सप्‍लोरेशन कंपनी का वित्त वर्ष 2023 की दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 26 फीसदी बढ़कर 11,045 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि रेवेन्‍यू 38,583.3 करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 35.5 फीसदी ज्‍यादा है. इस दौरान क्रूड ऑयल प्राइस रीयलाइजेशन में 26 फीसदी ग्रोथ रही. बोर्ड के सदस्यों ने 4 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है. 09:55 (IST) 15 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 15 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 4 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में BHEL, Punjab National Bank, Indiabulls Housing Finance और Ambuja Cements को रिटेन किया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:55 (IST) 15 Feb 2023 FII और DII डाटा मंगलवार यानी 14 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 14 फरवरी को FII ने बाजार में 1305.30 करोड़ रुपये निवेश किए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 14 फरवरी को 204.79 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:55 (IST) 15 Feb 2023 क्रूड 86 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.2 फीसदी गिरावट रही और यह 85.58 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिकी क्रूड में करीरब 1.4 फीसदी कमजोरी रही है और यह 79.06 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर है. 09:54 (IST) 15 Feb 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.30 फीसदी और निक्‍केई 225 में 0.40 फीसदी गिरावट है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 1.06 फीसदी कमजोरी है तो हैंगसेंग में 1 फीसदी गिरावट नजर आ रही है. ताइवान वेटेड 1.44 फीसदी कमजोर हुआ है तो कोस्‍पी में भी 1.23 फीसदी कमजोरी है. शंघाई कंपोजिट में 0.29 फीसदी गिरावट है. 09:54 (IST) 15 Feb 2023 अमेरिकी बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखने को मिला है. हालांकि ये मिले जुले बंद हुए. S&P 500 इंडेक्‍स में 0.03 फीसदी कमजोरी रही और यह 4,136.17 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq करीब 0.57 फीसदी बढ़कर 11,960.15 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Dow Jones में 0.46 फीसदी गिरावट रही और यह 34,089.40 के लेवल पर बंद हुआ.