Stock Market Live: सेंसेक्‍स 250 अंक टूटा, निफ्टी 17750 के करीब, Titan टॉप गेनर, SBI टॉप लूजर

Share Market Update; ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में बिकवाली है. जबकि अमेरिकी बाजारों से भी मिक्‍स्‍ड संकेत हैं.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिल रही है.

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों में गिरावट है. निफ्टी 17750 के नीचे आ गया है. जबकि सेंसेक्‍स में 250 अंकों की कमजोरी है. आज मेटल शेयरों में खरीदार है तो आईटी शेयर बाजार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. आज एशियाई बाजारों में बिकवाली है. जबकि अमेरिकी बाजारों से भी मिक्‍स्‍ड संकेत हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 250 अंकों की कमजोरी है और यह 60,435 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 114 अंक टूटकर 17,7430 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 21 शेयर हरे निशान में हैं, जबकि 9 लाल निशान में. आज के टॉप गेनर्स में M&M, TITAN, BAJFINANCE, BHARTIARTL, SBIN, KOTAKBANK शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, HUL, TECHM, WIPRO, HDFC, HCLTECH, HDFCBANK, TCS शामिल हैं. निफ्टी पर मेटल इंडेक्‍स करीब 1 फीसदी मजबूत दिख रहा है तो आईटी इंडेक्‍स में आधे फीसदी से ज्‍यादा गिरावट है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:34 (IST) 13 Feb 2023 जेएसडब्ल्यू स्टील का उत्पादन बढ़ा जेएसडब्ल्यू स्टील का जनवरी माह का कच्चे इस्पात का उत्पादन 15 फीसदी बढ़कर 18.91 लाख टन पर पहुंच गया. जनवरी, 2022 में कंपनी का उत्पादन 16.46 लाख टन रहा था. जनवरी, 2023 में कंपनी का क्षमता इस्तेमाल 99 फीसदी रहा, जो जनवरी, 2022 में 96 फीसदी था. 10:56 (IST) 13 Feb 2023 अडानी पोर्ट्स अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड पश्चिम बंगाल के ताजपुर में बंदरगाह परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी राज्य से मसौदा रियायत समझौता जैसी वैधानिक औपचारिकताओं के पूरे होने का इंतजार कर रही है. अडानी समूह का कहना है कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एपीएसईजेड अपनी योजना और कार्यक्रम के अनुसार बंदरगाह को विकसित करने के लिए काम शुरू कर देगी. 10:55 (IST) 13 Feb 2023 केमप्लास्ट सनमार करेगी क्षमता विस्‍तार सनमार समूह की प्रमुख कंपनी केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड ने क्षमता विस्तार के लिए अगले 15 महीनों में 680 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करने की योजना बनाई है. कंपनी ने कहा कि इस योजना के तहत इसकी निर्माण बहुउद्देश्यीय सुविधा के विस्तार का नया चरण शुरू किया जाएगा. केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 27 करोड़ रुपये रहा. 10:54 (IST) 13 Feb 2023 Dhanuka Agritech Results एग्रो-केमिकल कंपनी Dhanuka Agritech का दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 8.3 फीसदी बढ़कर 46.07 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 42.52 करोड़ का मुनाफा हुआ था. वहीं धानुका एग्रीटेक का कुल रेवेन्‍यू तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 10.2 फीसदी बढ़कर 393.37 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान अवधि में यह 356.86 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी का एबिटडा 55.02 करोड़ से घटकर 51.83 करोड़ रुपये रहा. धानुका एग्रीटेक के एमडी एमके धानुका ने कहा कि इंडस्ट्री में बाधाओं के बावजूद धानुका ने रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ की है. 09:48 (IST) 13 Feb 2023 Oil India ऑयल इंडिया का तीसरी तिमाही का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 1.5 फीसदी बढ़कर 1,746 करोड़ रुपये हो गया, जो अन्य आय में गिरावट से प्रभावित हुआ. रेवेन्‍यू 16 फीसदी बढ़कर 5,376 करोड़ रुपये हो गया. परिचालन के मोर्चे पर, EBITDA 54.5% बढ़कर 2,855 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की. 09:48 (IST) 13 Feb 2023 Kotak Mahindra Bank कोटक महिंद्रा बैंक की सोनाटा फाइनेंस को 537 करोड़ रुपये में खरीदने की तैयारी है. बैंक ने 537 करोड़ रुपये में सोनाटा के 2.64 करोड़ इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान, सोनाटा फाइनेंस के मौजूदा शेयरधारकों के साथ शेयर खरीद समझौते किए हैं. अधिग्रहण FY24 की पहली छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है. 09:36 (IST) 13 Feb 2023 Adani Green Energy मूडीज ने अडान ग्रीन एनर्जी का आउटलुक स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया है. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अडानी ग्रीन एनर्जी सहित अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों की रेटिंग की पुष्टि की है. मूडीज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक में बदल दिया है. जबकि 4 अन्य कंपनियों पर स्थिर आउटलुक बनाए रखा है. 09:36 (IST) 13 Feb 2023 Nykaa समेत आज इनके नतीजे आज यानी 13 फरवरी को Nykaa की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा Zee Entertainment Enterprises, PFC, Shree Renuka Sugars, SAIL, Allcargo Logistics, Bajaj Healthcare, Campus Activewear, Castrol India, Godrej Industries, Greenply Industries, GR Infraprojects, Gujarat State Petronet, Gujarat Gas, Hinduja Global Solutions, HUDCO, ICRA, IFCI, IRB Infrastructure Developers, IRFC, Linde India, MMTC के भी नतीजे आएंगे. 09:35 (IST) 13 Feb 2023 F&O के तहत NSE पर बैन आज यानी 13 फरवरी को F&O के तहत NSE पर 2 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी. नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने आज इस कटेगिरी में आज Indiabulls Housing Finance और Ambuja Cements को रिटेन किया है. जिन सिक्‍योरिटीज का डेरिवेटिव कांट्रैक्‍ट उनकी मार्केट वाइज पोजिशन लिमिट से 95 फीसदी क्रॉस कर जाता है, उन्‍हें इस कैटेगिरी में रखा जाता है. 09:34 (IST) 13 Feb 2023 FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 10 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 10 फरवरी को FII ने बाजार में 1458.02 करोड़ रुपये का निवेश किया. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 10 फरवरी को 291.34 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए 09:32 (IST) 13 Feb 2023 एशियाई बाजारों में बिकवाली आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है. SGX Nifty में 0.11 फीसदी तो निक्‍केई 225 में 0.99 फीसदी कमजोरी है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.68 फीसदी तो हैंगसेंग में 0.57 फीसदी की गिरावट नजर आ रही है. ताइवान वेटेड में भी 0.44 फीसदी तो कोस्‍पी में 0.66 फीसदी कमजोरी है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.53 फीसदी बढ़त है. 09:32 (IST) 13 Feb 2023 यूएस मार्केट में मिक्‍स्‍ड रिएक्‍शन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला है. Dow Jones में 169.52 अंकों या 0.5 फीसदी बढ़त रही और यह 33,869.4 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 8.98 अंक बढ़कर 4,090.48 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 71.46 अंकों की गिरावट रही और यह 11,718.12 के लेवल पर बंद हुआ. 