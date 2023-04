Live

Stock Market Update Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान में हैं. सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा टूटा है तो निफ्टी 17800 के नीचे ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले अमेरिकी बाजार भी बुधवार को गिरावट पर बंद हुए. फेडरल रिजर्व के लेटेस्‍ट मीटिंग मिनट्स के बाद निवेशकों में एक बार और रेट हाइक की आशंका बनी है. फिलहाल सेंसेक्स में 108 अंकों की कमजोरी है और यह 60,284 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 17 अंक टूटकर 17,796 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज के कारोबार में आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. निफ्टी पर आईटी इंडेक्स 1.5 फीसदी के करीब कमजोर हुआ है. बैंक शेयरों पर भी दबाव दिख रहा है. हालांकि आटो, मेटल, फार्मा सहित अन्य इंडेक्स हरे निशान में हैं. हैवीवेट शेयरों में मिक्स्ड ट्रेंड है. सेंसेक्स 30 के 16 शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में M&M, BAJFINANCE, SUNPHARMA, AXISBANK, TITAN, SBI शामिल हैं तो टॉप लूजर्स में INDUSINDBK, INFY, HCLTECH, TECHM, TCS, WIPRO, BHARTIARTL शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 12:38 (IST) 13 Apr 2023 भारत जियो-पॉलिटिकल टेंशन को लेकर चिंतित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत इस साल देश की अर्थव्यवस्था के लिए 6 फीसदी से अधिक की अनुमानित ग्रोथ रेट के बावजूद वैश्विक आर्थिक भू-राजनीतिक माहौल को लेकर चिंतित है. मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त प्रभाव डाला है. वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही ऊंची ब्याज दरों, मुद्रास्फीतिक दबाव से प्रभावित है. बैंकिंग क्षेत्र में हालिया संकट ने आर्थिक सुधार के लिए चुनौतियों को बढ़ा दिया है. 12:32 (IST) 13 Apr 2023 यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में 4.7 फीसदी बढ़ी यात्री वाहनों की घरेलू थोक बिक्री मार्च में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 4.7 फीसदी बढ़कर 2,92,030 इकाई रही. वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने यह जानकारी दी. पिछले साल मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री 2,79,525 इकाई रही थी. सियाम ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री 12,90,553 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 11,98,825 इकाई थी. 11:14 (IST) 13 Apr 2023 तिमाही नतीजों के बाद टूटा TCS तिमाही नतीजों के बाद के बाद आईटी सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी TCS के शेयरों में बिकवाली है. आज शेयर करीब 1.6 फीसदी टूटकर 3188 रुपये के लेवल पर आ गया. कंपनी का मार्च तिमाही में मुनाफा और रेवेन्‍यू सालाना बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन यह उम्‍मीदों से कुछ कमजोर रहा है. 11:14 (IST) 13 Apr 2023 NTPC News सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने निजी नियोजन आधार पर नॉन-कन्‍वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 3,000 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है. एनटीपीसी ने कहा कि कंपनी ने 17 अप्रैल, 2023 को निजी नियोजन के जरिये 3,000 करोड़ रुपये के अनसिक्‍योर्ड एनसीडी जारी करने का फैसला किया है. इसकी मियाद 3 साल है और यह 17 अप्रैल, 2026 को मैच्‍योर होगा. इस पर सालाना 7.35 फीसदी ब्याज मिलेगा. कंपनी के अनुसार इस राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण, मौजूदा कर्जों को लौटाने और अन्य कंपनी कार्यों के लिए किया जायेगा. कंपनी के डिबेंचर को एनएसई पर लिस्‍ट कराने का प्रस्ताव है. 11:13 (IST) 13 Apr 2023 HDFC Bank News देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने 300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ एक मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते पर GIFT सिटी, गुजरात में हस्ताक्षर किए गए थे. इससे एचडीएफसी बैंक को विदेशी मुद्रा कोष जुटाने में मदद मिलेगी, जिसका विस्तार वह कोरिया से संबंधित व्यवसायों तक करेगा. 10:22 (IST) 13 Apr 2023 Infosys News आज इंफोसिस के शेयरों में भी हलचल रहेगी. कंपनी आज यानी 13 अप्रैल को मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी करने जा रही है. 10:21 (IST) 13 Apr 2023 TCS Q4 News मार्च तिमाही में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मुनाफा सालाना आधार पर 14.8 फीसदी बढ़कर 11,392 करोड़ रुपये रहा. कंपनी को एक साल पहले की समान तिमाही में 9,959 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. टीसीएस का रेवेन्‍यू मार्च तिमाही में 16.9 फीसदी बढ़कर 59,162 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 50,591 करोड़ रुपये था. परिचालन मार्जिन 24.1 फीसदी से बढ़कर 24.5 फीसदी हो गया. नेट मार्जिन 18.7 फीसदी से बढ़कर 19.3 फीसदी रहा. टीसीएस ने 24 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. 09:17 (IST) 13 Apr 2023 FII और DII डाटा बुधवार यानी 12 अप्रैल के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 12 अप्रैल को FII ने बाजार से 1907.95 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट सेलर्स रहे. उन्‍होंने 12 अप्रैल को 225.22 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. 09:15 (IST) 13 Apr 2023 IIP ग्रोथ फरवरी में भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.6 फीसदी बढ़ा है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार जनवरी में औद्योगिक विकास को संशोधित कर 5.2 फीसदी से 5.5 फीसदी कर दिया गया है. 09:15 (IST) 13 Apr 2023 क्रूड में तेजी क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड 1.3 फीसदी मजबूत होकर 86.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI करीब 1.3 फीसदी मजबूत होकर 82.56 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. 09:14 (IST) 13 Apr 2023 एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.12 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.09 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स फ्लैट है तो हैंगसेंग में 0.81 फीसदी गिरावट है. ताइवान वेटेड में 0.29 फीसदी कमजोरी है तो कोस्‍पी करीब 0.14 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं शंघाई कंपोजिट में 0.09 फीसदी गिरावट है. 09:14 (IST) 13 Apr 2023 अमेरिकी बाजारों में रही कमजोरी बुधवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है. फेडरल रिजर्व के लेटेस्‍ट मीटिंग मिनट्स के बाद निवेशकों में आगे मंदी की आशंका बनी. वहीं एक बार और रेट हाइक की भी आशंका है. वहीं बैंकों में लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते भी निवेशक अलर्ट रहे. बुधवार को Dow Jones में 38.29 अंकों की कमजोरी रही औ यह 33,647 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 17 अंकों की कमजोरी रही और यह 4,091.95 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq करीब 103 अंक टूटकर 11,929.34 के लेवल पर बंद हुआ.