Stock Market Live: बैंक शेयरों ने खराब किया मूड, सेंसेक्‍स 250 अंक टूटा, निफ्टी 17800 के करीब, टॉप लूजर्स में RIL-Axis BankM

Stock Market News: ग्‍लोबल संकेत की बात करें तो यूएस में महंगाई में नरमी के संकेत से बाजारों में बढ़त रही. आज एशियाई बाजारों पर दबाव दिख रहा है.

Stock Market: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में बढ़त है.