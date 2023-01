Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 150 अंक टूटा, निफ्टी 17900 के नीचे, टाटा ग्रुप शेयरों में एक्‍शन, Airtel-HDFC टॉप लूजर

Stock Market News: आज एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड दिख रहा है. जबकि मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए थे.

Stock Market: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है.