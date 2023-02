Live

Stock Market Live: सेंसेक्‍स 100 अंक टूटा, निफ्टी 17850 के नीचे, अडानी ग्रुप शेयरों में बिकवाली जारी

Stock Market News: आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में बिकवाली है, जबकि बुधवार को अमेरिकी बाजार भी कमजोर होकर बंद हुए.

Stock Market: आज के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है.