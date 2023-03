Live

Stock Market Update: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी दिख रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. निफ्टी 17400 के पार निकल गया है. जबकि सेंसेक्‍स करीब 250 अंक मजबूत हुआ है. आज बाजार मेटल शेयरों में सबसे ज्‍यादा खरीदारी दिख रही है. आईटी, ऑटो और बैंक शेयरों में भी खरीदारी है. हालांकि निफ्टी पर एफउमसीजी इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 225 अंकों की तेजी है और यह 59,186 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 94अंक बढ़कर 17,398 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 27 शेयर हरे निशान में हैं. जबकि 3 में कमजोरी है. आज के टॉप गेनर्स में TATASTEEL, M&M, AXISBANK, LT, TCS, HCLTECH, MARUTI, SBI, TECHM शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में Powergrid है. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 13:54 (IST) 1 Mar 2023 टोयोटा किर्लोस्कर की बिक्री बढ़ी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने बुधवार को कहा कि उसकी थोक बिक्री फरवरी 2023 में सालाना आधार पर 75 प्रतिशत बढ़कर 15,338 इकाई रही. कंपनी ने पिछले साल फरवरी में घरेलू बाजार में 8,745 इकाइयों की आपूर्ति की थी. इस वृद्धि में अर्बन क्रूजर हाइराइडर और नयी इनोवा हाइक्रॉस का मुख्य रूप से योगदान है. 13:53 (IST) 1 Mar 2023 बजाज ऑटो की बिक्री घटी बजाज ऑटो ने बुधवार को कहा कि फरवरी 2023 में उसकी कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 11 प्रतिशत घटकर 2,80,226 इकाई रह गई. पुणे स्थित कंपनी ने फरवरी 2022 में अपने डीलरों को 3,16,020 इकाइयां भेजी थीं. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसकी कुल घरेलू बिक्री पिछले महीने 36 प्रतिशत बढ़कर 1,53,291 इकाई हो गई. एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 1,12,747 इकाई था. 13:24 (IST) 1 Mar 2023 मूडीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने बुधवार को 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 4.8 फीसदी से बढ़ाकर 5.5 फीसदी कर दिया. यह बढ़ोतरी बजट में पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि और बेहतर आर्थिक हालात के मद्देनजर की गई. मूडीज ने हालांकि 2022 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को सात फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया. मूडीज ने वैश्विक व्यापक परिदृश्य 2023-24 के फरवरी के अपडेट में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, भारत, रूस, मैक्सिको और तुर्किये सहित कई जी20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया है. 13:23 (IST) 1 Mar 2023 विनिर्माण क्षेत्र में ग्रोथ की रफ्तार स्थिर भारत के विनिर्माण क्षेत्र में ग्रोथ की रफ्तार फरवरी में स्थिर रही. इस दौरान नए ठेके मिलने और उत्पादन बढ़ने से ग्रोथ रेट जनवरी के समान रही. एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई. मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल भारत विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) फरवरी में 55.3 पर था. यह आंकड़ा जनवरी के 55.4 से मामूली कम है. फरवरी के पीएमआई आंकड़ों ने लगातार 20वें महीने के दौरान समग्र परिचालन दशाओं में सुधार की ओर संकेत किया. 09:43 (IST) 1 Mar 2023 Vodafone Idea News दूरसंचार ऑपरेटर Vodafone Idea ने एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 4,000 वैकल्पिक रूप से कन्‍वर्टिबल डिबेंचर (OCDs) आवंटित किए हैं. इसके साथ ही कंपनी ने एटीसी को 16,000 ओसीडी के आवंटन का पूरा लेनदेन पूरा कर लिया है. कंपनी के शेयरधारकों ने 25 फरवरी को असाधारण आम बैठक में ओसीडी आवंटन को मंजूरी दी थी. 09:43 (IST) 1 Mar 2023 Tata Power News सब्सिडियरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रीनफॉरेस्ट न्यू एनर्जी बिडको को प्रीफरेंशियल बेसिस पर 2,000 करोड़ रुपये की राशि के प्रत्येक 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 20 करोड़ कंपल्‍सरी कन्‍वर्टिबल प्रीफरेंस शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है. ग्रीनफॉरेस्ट को इंग्लैंड और वेल्स के कानूनों के तहत शामिल किया गया है. इसके साथ, ग्रीनफॉरेस्ट द्वारा बनाई गई टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में 2,000-2,000 करोड़ रुपये के निवेश की दोनों किश्तें पूरी हो गई हैं. 09:42 (IST) 1 Mar 2023 NTPC News बिजली क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि. (एनजीईएल) को 10,066.99 करोड़ रुपये में 15 नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों का स्थानांतरण पूरा कर लिया है. इसके अलावा एनटीपीसी ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी समूची हिस्सेदारी भी 731.17 करोड़ रुपये में एनटीईएल को स्थानांतरित कर दी है. एनटीपीसी ने कहा कि उसने एनजीईएल को 15 नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों का स्थानांतरण पूरा कर लिया है. यह एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. 09:42 (IST) 1 Mar 2023 Power Grid Corporation of India पावर ग्रिड को खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन-3 (केपीएस3) की स्थापना के लिए बिल्ड, ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) के आधार पर इंटर-स्‍टेट ट्रांसमिशन सिस्‍टम स्थापित करने के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है. कंपनी को इस परियोजना के लिए लेटर ऑफ इटेंट मिला है. परियोजना के दायरे में एक नया 765/400kV GIS सबस्टेशन, 765kV D/C ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना और गुजरात में संबंधित कार्य शामिल हैं. 09:42 (IST) 1 Mar 2023 Divgi TorqTransfer Systems का आईपीओ ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता Divgi TorqTransfer Systems का आईपीओ आज 1 मार्च को खुलेगा और इसमें 3 मार्च तक निवेश कर सकते हैं. एंकर निवेशकों के लिए यह इश्‍यू 28 फरवरी को खुला था. इश्‍यू के लिए प्राइस बैंड 560-590 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. Divgi सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 412 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की योजना बना रहा है, जिसमें 180 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे, वहीं 39.34 लाख शेयरों का OFS है. 09:41 (IST) 1 Mar 2023 राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 67.8 फीसदी पर केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जनवरी के अंत तक पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य के 67.8 फीसदी पर पहुंच गया है. मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक मूल्य में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जनवरी की अवधि में राजकोषीय घाटा 11.9 लाख करोड़ रुपये रहा है. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में राजकोषीय घाटा उस साल के बजट के संशोधित अनुमान का 58.9 फीसदी रहा था. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 17.55 लाख करोड़ रुपये है. 09:41 (IST) 1 Mar 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 28 फरवरी के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट सेलर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 28 फरवरी को FII ने बाजार से 4559.21 करोड़ रुपये निकाल लिए. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 28 फरवरी को 4609.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:41 (IST) 1 Mar 2023 जनवरी कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.8% वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में कोर सेक्‍टर की ग्रोथ 7.8 फीसदी पर आ गई, जो दिसंबर में दर्ज 7 फीसदी से ज्‍यादा है. 3 सेग्‍मेंट कोयला, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में तेज दिखा. बिजली उत्पादन में 17.9 फीसदी की ग्रोथ रही तो कोयला उत्पादन में 13.4 फीसदी और उर्वरक में 12 फीसदी ग्रोथ रही. 09:40 (IST) 1 Mar 2023 क्रूड 84 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है. यह 2 फीसदी बढ़कर 84 डज्ञॅलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. वहं अमेरिकी क्रूड भी 78 डॉलर प्रति बैरल के आस पास ट्रेड कर रहा है. 09:40 (IST) 1 Mar 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि SGX Nifty 0.12 फीसदी कमजोर दिख रहा है. निक्‍केई 225 में फ्लैट ट्रेडिंग है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.25 फीसदी और हैंगसेंग में 3.18 फीसदी बढ़त है. ताइवान वेटेड में 0.35 फीसदी और कोस्‍पी में 0.42 फीसदी तेजी है तो शंघाई कंपोजिट भी 0.74 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:40 (IST) 1 Mar 2023 Dow Jones 233 अंक टूटा मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. यूएस फेड की ओर से एग्रेसिव तरीके से रेट हाइक जारी रहने के संकेत हैं, जिससे बाजार में निवेशक अलर्ट हैं. मंगलवार को Dow Jones में 233 अंकों या 0.71 फीसदी गिरावट रही और यह 32,656.7 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स 0.30 फीसदी टूटकर 3,970.15 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 0.1 फीसदी गिरावट रही और यह 11,455.54 के लेवल पर बंद हुआ. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट