बाजार के बाहुबली; 1 लाख के बना दिए 1.40 करोड़, ये हैं 10 साल में 140 गुना तक रिटर्न देने वाले ब्लूचिप शेयर

बॉरेन बफे से लेकर राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक हमेशा से यह कहते हैं कि शेयर बाजार ऐसी जगह है, जहां अगर आपने निवेश के लिए सही शेयरों का चुनाव कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निवेशक पैसा लगाने के बाद धैर्य दिखाएं. अगर आप मजबूत कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन देखें तो दिग्गजों की यह बात सही भी साबित होती है. महज 10 साल का प्रदर्शन देखें तो ब्लूचिप क्टेगिरी में कम से कम 8 शेयर ऐसे हैं, जिन्होंने निवेशकों को 500 फीसदी से 14000 फीसदी तक रिटर्न दिया है. यानी निवेशकों को महज 10 साल में 140 गुना से ज्यादा रिटर्न मिला है. जिसका मतलब है कि 1 लाख का निवेश 1.40 करोड़ बन गया.

10 साल का रिटर्न: 14234.16%

10 साल में शेयर का भाव: 29 रुपये से बढ़कर 4161 रुपये

बजाज फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,49,857.40 करोड़ है. बजाज फाइनेंस की देशभर में फ्रेंचाइजी सालाना आधार पर 30.1 मिलियन से बढ़कर 38.7 मिलियन यानी 3.87 करोड़ हो गई है. वहीं, सितंबर तिमाही में नए लोन की बुकिंग भी सालाना आधार पर 53 लाख से बढ़कर 65 लाख रही है. 30 सितंबर तक कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 135,500 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 98,013 करोड़ रुपये था. कंपनी का मुनाफा सितंबर तिमाही में 63.11 फीसदी बढ़कर 1506 करोड़ रुपये रहा है.

10 साल का रिटर्न: 970.47%

10 साल में शेयर का भाव: 128 रुपये से बढ़कर 1376 रुपये

बैंक का कुल मार्केट कैप 95,324.44 करोड़ रुपये है. इंडसइंड बैंक का मुनाफा वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 52.2 फीसदी बढ़कर 1,400.96 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि इस दौरान बैंक का एनपीए बढ़ा है. डूबे कर्ज के लिए बैंक की प्रोविजनिंग भी बढ़ी है. 30 सितंबर, 2019 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.09 फीसदी से बढ़कर कुल ऋण का 2.19 फीसदी हो गया. नेट एनपीए भी बढ़ा है.

10 साल का रिटर्न: 939.96%

10 साल में शेयर का भाव: 167 रुपये से बढ़कर 1742 रुपये

कंपनी की शुरूआत 1042 में विश्‍व युद्ध के दौरान तब हुई थी, जब विदेश से आने वाले पेंट के आयात पर भारत में रोक लग गई थी. उस दौरान 4 दोस्तों ने एक छोटे से गैराज से इस कारोबार की शुरूआत की थी. आज एशियन पेंट्स का कुल मार्केट कैप बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी को बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स में से एक माना जाता है. सितंबर तिमाही में एशियन पेंट्स का मुनाफा करीब 68 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 824 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी के सजावटी पेंट कारोबार में 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

10 साल का रिटर्न: 698.85%

10 साल में शेयर का भाव: 193 रुपये से बढ़कर 1627 रुपये

कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट कैप के मामले में बीएसई पर 7वें नंबर है. बैंक का मार्केट कैप 311,397.51 करोड़ रुपये है. दूसरी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का स्टैंडअलोन मुनाफा 51 फीसदी बढ़कर 1724.5 करोड़ रुपये रहा है. ब्याज आय 25.2 फीसदी बढ़कर 3,349.6 करोड़ रुपये रही है. हालांकि बैंक के एनपीए और प्रोविजनिंग में बढ़ोत्तरी हुई है.

10 साल का रिटर्न: 644.93%

10 साल में शेयर का भाव: 276 रुपये से बढ़कर 2056 रुपये

HUL मार्केट कैप के मामले में बीएसई पर चौथी सबसे बड़ी कंपनी है. कंपनी का मार्केट कैप 445,236.90 करोड़ रुपये है. HUL का मुनाफा वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 21.2 फीसदी बढ़कर 1848 करोड़ रुपये रहा है. आय 6.7 फीसदी बढ़कर 9,852 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. एचयूएल की होम केयर कारोबार से होने वाली आय 3,080 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,371 करोड़ रुपये रही है. ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कारोबार से होने वाली आय 4,316 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,543 करोड़ रुपये रही है.

ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एशियन पेंट्स के लिए 2050 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 1742 रुपये के लिहाज से प्रति शेयर 308 रुपये की ग्रोथ हो सकती है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एचयूएल के लिए 2265 रुपये का लक्ष्य रखा है. यानी प्रति शेयर 207 रुपये का फायदा हो सकता है.

