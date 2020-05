लॉकडाउन के सिंकदर! निवेशकों ने खामोशी से कमा लिए 16 लाख करोड़, अप्रैल में यहां हुई धुंआधार कमाई

मार्च की तरह अप्रैल में लॉकडाउन ने देश की 130 करोड़ की आबादी को घरों में बंद कर दिया. इस बीच सिर्फ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को नुकसान की ही चर्चा होती रही. लेकिन इन चर्चाओं के बीच इस ओर कम लोगों का ही ध्यान गया कि अप्रैल यानी सिर्फ 1 महीने में ही शेयर बाजार ने करीब 19 फीसदी रिटर्न दे दिया. 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच शेयर बाजार में निवेश करने वालों की दौलत करीब 16 लाख करोड़ रुपये बए़ गई. सेंसेक्स 30 का प्रदर्शन शानदार रहा और अप्रैल में सभी 30 दिग्गज शेयरों ने हरे निशान में ट्रेड किया. देखते हैं कि अप्रैल में कहां निवेशकों के सबसे ज्यादा पैसे बने.

अप्रैल में सेंसेक्स में 5277.30 अंकों की बढ़त रही यानी 18.56 फीसदी रिटर्न मिला.

निफ्टी में इस दौरान 1578.80 अंकों की बढ़त रही यानी करीब 19 फीसदी रिटर्न मिला.

इस दौरान निफ्टी बैंक ने 2752.10 अंकों की बढ़त दिखाई और इसमें 14.65 फीसदी रिटर्न मिला.

BSE मिडकैप में 1700 अंकों यानी करीब 16.5 फीसदी बढ़त रही.

BSE स्मालकैप में 1770 अंकों यानी करीब 19 फीसदी की बढ़त रही है.

BSE 500 इंडेक्स में 2006 अंकों के करीब यानी 18.5 फीसदी की बढ़त देखी गई.

अप्रैल में सेंसेक्स में करीब 18.5 फीसदी तेजी रही और बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 16 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. 31 मार्च को बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,13,48,756.59 करोड़ रुपये था. जो 31 अप्रैल को बढ़कर 1,29,41,620.82

करोड़ पर बंद हुआ. यानी 1 माह में निवेशकों की दौलत में करीब 16 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो गया.

टॉप गेनर्स: लॉर्जकैप

रिलायंस इंडस्ट्रीज

1 माह का रिटर्न: 42.11%

शेयर में बढ़त: 434.70 रुपये

करंट प्राइस: 1467.05 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 1617.80 रुपये

हीरो मोटोकॉर्प

1 माह का रिटर्न: 39.63%

शेयर में बढ़त: 615 रुपये

करंट प्राइस: 2166.80 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 3021.15 रुपये

सनफार्मा

1 माह का रिटर्न: 39.60%

शेयर में बढ़त: 131.75 रुपये

करंट प्राइस: 464.45 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 504.80 रुपये

महिंद्रा एंड महिंद्रा

1 माह का रिटर्न: 33.99%

शेयर में बढ़त: 93 रुपये

करंट प्राइस: 366.60 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 682.35 रुपये

बजाज आटो

1 माह का रिटर्न: 31.74%

शेयर में बढ़त: 633.05 रुपये

करंट प्राइस: 2627.75 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 3315 रुपये

HCL टेक

1 माह का रिटर्न: 29.18%

शेयर में बढ़त: 122.60 रुपये

करंट प्राइस: 542.80 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 624 रुपये

ONGC

1 माह का रिटर्न: 26.12%

शेयर में बढ़त: 16.55 रुपये

करंट प्राइस: 79.90 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 178.90 रुपये

मारुति सुजुकी

1 माह का रिटर्न: 23.80%

शेयर में बढ़त: 1030.35 रुपये

करंट प्राइस: 5358.80 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 7758.70 रुपये

HDFC

1 माह का रिटर्न: 22.92%

शेयर में बढ़त: 357.25 रुपये

करंट प्राइस: 1916 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 2499.90 रुपये

ICICI बैंक

1 माह का रिटर्न: 21.30%

शेयर में बढ़त: 66.75 रुपये

करंट प्राइस: 380.15 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 552.20 रुपये

शेयर रिटर्न

रिलायंस इंफ्रा 130.47%

जैन इरीगेशन 122.22%

रिलायंस पावर 103.42%

रिलायंस कैपिटल: 91.29%

HEG 77.58%

गायत्री प्रोजेकट्स 73.01%

ग्लेनमार्क फार्मा 72.18%

ग्रेफाइट इंडिया 71.95%

जुबिलेंट लाइफ साइंस 71.58%

हिमाद्री स्पेशिएनिलटी 70.84%

