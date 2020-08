1 दिन में निवेशकों ने कमाए 2 लाख करोड़, इन 6 वजहों से खुश हुआ शेयर बाजार

Rally in Stock Market: अगस्त महीने की शुरूआत शेयर बाजार के लिए बेहद ही उतार चढ़ाव वाला रहा है. सोमवार को बड़ी गिरावट के बाद आज यानी मंगलवार को बाजार में शानदार तेजी आ गई. जहां कल बाजार की गिरावट में निवेशकों के 1.2 लाख करोड़ रुपये साफ हो गए थे, वहीं आज की तेजी में निवेशकों के घाटे की भरपाई हो गई है. आज के कारोबार में बाजार में पैसा लगाने वालों की दौलत में 2.07 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. कारोबार में सबसे बुरा हाल बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर का रहा है. फिलहाल बाजार में ऐसे कुछ फैक्टर रहे, जिससे कारोबार में सेंटीमेंट निगेटिव बना. कोरोना वायरस के बढ़ते मासोमवार को जिस बैंक और फाइनेंशियल ने बाजार का बुरा हाल किया था, आज उन्हीं में शानदार तेजी आई. इसके अलावा आरआईएल सहित हैवीवेट शेयरों में तेजी और अच्छे ग्लोबल संकेतों से भी बाजार को सपोट्र मिला.

3 अगस्त को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,46,15,168.28 करोड़ रुपये था. वहीं, 4 अगस्त यानी मंगलवार को बीएसई का मार्केट कैप बढ़कर 1,48,22,656.78 करोड़ रुपये हो गया है. वैसे 23 मार्च की गिरावट के बाद से देखें तो इसमें करीब 46 लाख करोउ़ का इजाफा हो चुका है.

RIL में शानदार तेजी: आज के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी से शेयर बाजार को सपोट्र मिला. कारोबार में आरआईएल में करीब 7 फीसदी तेजी रही और यह 2151 रुपये के भाव पर पहुंच गया. ऐसी खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जल्द ही नेटमेड्स का कारोबार खरीद सकती है. इससे आरआईएल के ई कॉमर्स कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं फ्यूचर ग्रुप के साथ भी रिटेल बिजनेस के लिए डील भी जल्द पूरी होने की ख्बर आई. इस खबर के बाद से आज आरआईएल में अच्छी खरीददारी आई. वहीं आरआईएल ने पहली तिमाही में अच्छे नतीजे भी पेश किए हैं, जिससे सेंटीमेंट अच्छा बना हुआ है.

बेहतर ग्लोबल संकेत: सोमवार को प्रमुख अमेरिकी बाजारों में तेजी रही. अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी की वजह टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी रही है. कल के कारोबार में एप्पल और माइक्रोसाफ्ट में जोरदार तेजी देखने को मिली. माइक्रोसाफ्ट आगे टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदेगा. 15 सितंबर से पहले ये डील हो सकती है. एक और राहत पैकेज भी जल्द अमेरिकी सरकार दे सकती है. सोमवार को डाउ जोंस में 236.08 अंकों, S&P 500 इंडेक्स में 23.49 अंकों और नैसडेक में 157.52 अंकों की तेजी रही.

HDFC बैंक को नया सीईओ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर शशिधर जगदीशन के नाम को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंक को सोमवार रात आरबीआई का मंजूरी पत्र मिला है. शशिधर आदित्य पुरी की जगह लेंगे. फिलहाल, जगदीशन बैंक में अतिरिक्त निदेशक के साथ वित्त और मानव संसाधन के प्रमुख हैं. वे बैंक के साथ साल 1996 से हैं. इस खबर से एचडीएफसी बैंक में 4 फीसदी तेजी आई. एचडीएफसी भी टॉप गेनर्स में रहा.

बैंक शेयरों में खरीददारी: आज के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी खरीददारी देखी गई है. निफ्टी पर बैंक इंडेक्स 2 फीसदी और फाइनेंशियल इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ है. HDFC बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स में रहे.

निचले स्तरों से खरीददारी: आज बाजार में निचले स्तरों से खरीददारी भी देखने को मिली है. सोमवार को बाजार में अच्छी खासी गिरावट आई थी.

आटो सेक्टर को लेकर पॉजिटिव संकेत: आटो सेक्टर से अच्छी खबर आ रही है. जुलाई में आटो सेल्स के नंबर अच्छे हैं. जिससे इस सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है. आज आटो शेयरों में अच्छी खरीददारी देखने को मिली.

