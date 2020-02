कोरोना का कहर: 1 हफ्ते में निवेशकों के साफ हो गए 11 लाख करोड़, ये शेयर सबसे ज्यादा टूटे

Coronavirus Impact on Investors Money: घरेलू शेयर बाजार को कोरोना वायरस का ऐसा डंक लगा है कि महज 7 कारोबारी दिनों के अंदर सेंसेक्स 6 फीसदी से ज्यादा या 2600 अंकों से ज्यादा टूट गया है. निफ्टी में भी 790 अंकों के करीब यानी 6.5 फीसदी गिरावट रही है. इस दौरान निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा और उनके करीब 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा साफ हो गए. इस दौरान शेयरों में 34 फीसदी तक गिरावट रही है. बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है. अमेरिकी बाजारों में लगातार 6 दिन गिरावट रही, वहीं आज घरेलू बाजारों में भी लगातार छठें दिन कमजोरी देखने को मिल रही है.

सेंसेक्स 19 फरवरी को 41323 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं, 28 फरवरी के कारोबार में यह 1100 अंक टूटकर 38551 के स्तर पर आ गया. यानी 7 कारोबाारी दिनों के अंदर इसमें 2772 अंकों की गिरावट आई. 19 फरवरी को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट शेयर 158.71 लाख करोड़ रुपये था. वहीं, आज यानी शुक्रवार के कारोबार में यह घटकर 147.77 लाख करोड़ रुपये रह गया. यानी 7 कारोबारी दिनों के अंदर इसमें 11 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आ गई.

फ्यूचर कंज्यूमर: 34 फीसदी

अडानी ट्रांसमिशन: 27 फीसदी

तेजस नेटवर्क: 27 फीसदी

अडानी गैस: 26 फीसदी

जीआईसी: 22 फीसदी

ITDC: 20 फीसदी

पराग मिल्क: 19.70 फीसदी

प्रेस्टिज एस्टेट: 19 फीसदी

Firstsource सॉल्यूशंस: 18.76 फीसदी

अवंति फीड्स: 18 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण काफी लंबे समय तक खिंच गया है, जिससे चीन सहित उसके साथ ट्रेड से जुड़े देशों की इंडस्ट्री पर असर दिख रहा है. दुनियाभर के एक्सपोर्ट का करीब 12 फीसदी हिस्सेदारी चीन की है. बता दें कि भारत सहित कई देशों में चीन का बड़ा एक्सपोर्ट है और वहां से आने वाले जरूरी पार्ट का इस्तेमाल घरेलू कंपनियां करती हैं. ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बाधित होने का असर कम से कम इन कंपनियों पर 3 महीने रहेगा. इसमें एग्रो केमिकल्स, मेटल, फार्मा, आयल एंड गैस, केमिकल और आटो इंडस्ट्री भी शामिल है.

कुल मामले: 83,000

डेथ: 28,000

रिकवर: 28,110

मौजूदा समय में संक्रमित की संख्या: 49,776

माइल्ड केस: 40,556 (81%)

क्रिटिकल केस: 9220 (19%)

