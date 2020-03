बाजार में जब सभी डर रहे हों, तो पीटर लिंच की तरह करें निवेश; लंबी अवधि में मिलेगा मोटा मुनाफा

Stock Market Investment Tips: निफ्टी विक्स इंडेक्स या वोलैटिलिटी इंडेक्स अभी 70 के पार बना हुआ है. साफ है कि बाजार में आगे बड़े उतार चढ़ाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. कोरोना वायरस माहामारी के चलते अमेरिका और यूरोप के कई देशों को अब मंदी का खतरा बढ़ गया है. घरेलू बाजार में भी निवेशक इस खतरे को लेकर डरे हुए हैं. इसी वजह से राहत पैकेज और ऐतिहासिक रेट कट के बाद भी शुक्रवार को सेंसेक्स टूटकर बंद हुआ है. शेयर बाजार में निवेश को लेकर सभी डरे हुए हैं. ऐसे में हम यहां निवेश की दुनिया में लीजेंड माने जाने वाले पीटर लिंच की कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स बता रहे हैं. इनका पालन कर आप मौजूदा बाजार में भी अच्छे शेयरों का चुनाव कर लंबी अवधि में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं.

अमेरिकी इन्वेस्टर पीटर लिंच को निवेश की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है. वह बड़े फंड मैनेजर्स में शामिल हैं, वहीं उनके निवेश की समझ का लोहा बड़े से बड़े दिग्गज निवेशक भी मानते हैं. लिंच ने अमेरिका से ही एमबीए की पढ़ाई की है. निवेश से कमाए हुए पैसे से ही उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया. एक फंड मैनेजर के रूप में उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 1977 से 1990 तक यानी 13 साल तक फाइडेलिटी मैगेलान फंड में 29 फीसदी कंपाउंउिंग के हिसाब से रिटर्न प्राप्त किया.

पीटर लिंच के निवेश की स्ट्रैटेजी को यूनिक माना जाता है, हालांकि उसका तरीका इतना आसान है कि उसे कोई भी आसानी से अपना सकता है. उनके कुछ पॉलुर निवेश में फ्लाइंग टाइगर, एप्पल, डनकिन डोनट्स, टैको बेल और फेनी मे जैसे शेयर हैं, जिनमें से कुछ उनके द्वारा निवेश करने के बाद मल्टी बैगर बन गए. फ्लाइंग टाइगर में निवेश के जरिए कमाए हुए पैसे से उन्होंने पढ़ाई पूरी की.

पीटर लिंच का सबसे पहला टिप्स है कि आपको यह पता होना चाकिए कि आप कहां और क्यों निवेश कर रहे हैं. जिस कंपनी पर आपकी निगाह हो, देखें कि उस सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में उस कंपनी का प्रदर्शन कैसा है. उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता करें. एक्सपर्ट से भी उसके बारे में सलाह ले सकते हैं. लिंच का कहना है कि जितनी कंपनियों में उनका निवेश सबसे ज्यादा सफल रहा है, उनमें उन्होंने खुद की जानकारी जुटाकर ही निवेश किया था. वह उस कंपनी के साथ उनका पहला अनुभव था.

अपने स्टॉक को क्लासीफाइड करने से आपको यह बेहतर आइडिया हो जाता है कि आप किस स्टॉक से कितना उम्मीद करते हैं. आप अपने निवेश को 6 क्टेगिरी में क्लासीफाइड कर सकते हैं. मसलन तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी, स्लो ग्रोथ करने वाली कंपनी, स्टालवार्ट, टर्नअराउंड, साइक्लिकल्स और एसेट प्ले. अगर आप 10 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनमें से 4 फास्ट ग्रोविंग, 4 टर्नअराउंड्स और 2 स्टालवार्ट होने चाहिए. इससे रिस्क से निपटने में मदद मिलती है.

इसके बाद जिस कंपनी के शेयर पर निगाह हो, उसके वैल्यू का मूल्यांकन करें. आंकलन करें कि कंपनी को क्या बातें वैल्यूएबल बनाती हैं और आने वाले दिनों में इसकी क्या वैल्यू होगी. इसका तरीका यह है कि देखें कि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है या नहीं, अपने खर्चों को सीमित रखकर ट्रेड कर रही है या अनाप शनाप खर्च हैं. कंपनी अपने प्रोडक्ट में कतिना नयापन ला रही है, समस समय पर कीमत बढ़ा रही है या नहीं.

निवेश करने के बाद समय समय पर अपने निवेश का आंकलन करें. इसके लिए कंपनी के बारे में जरूरी जानकारी समय समय पर जुटाते रहें, जिससे उसके फ्यूचर का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है.

(नोट: यह रिपोर्ट ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है. हमने उसी रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है.)

