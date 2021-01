दिसंबर तिमाही में निवेशकों की चांदी: शेयर बाजार से कमाए 33 लाख करोड़, ये शेयर बने रिटर्न के किंग

Investors Wealth in Q3FY21: वित्त वर्ष 2021 में दिसंबर तिमाही निवेशकों के लिए बेहद ही शानदार रहा है. मौजूदा वित्त वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान निवेशकों की दौलत में करीब 33 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. इस दौरान सेंसेक्स ने 23 फीसदी से ज्यादा का जोरदार रिटर्न दिया. रिटर्न देने के मामले में यह तिमाही कई साल में टॉप पर रहा है. इन 3 महीनों के दौरान न सिर्फ लॉर्जकैप में बल्कि स्मालकैप और मिडकैप शेयरों ने भी निवेशकों की जेब भर दी है. कई शेयर ऐसे रहे जिन्होंने 3 महीने में पैसा डबल से ज्यादा कर दिया. जानते हें दिसंबर तिमाही में शेयर बाजार का प्रदर्शन.

दिसंबर तिमाही में सेंसेक्स ने करीब 23 फीसदी रिटर्न दिया है. 1 अक्टूबर 2020 को जहां इंडेक्स 38697 के स्तर पर खड़ा था, वहीं 31 दिसंबर 2020 को यह 47751 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी की बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 को इंडेक्स 11416 के स्तर पर था. जबकि 31 दिसंबर 2020 को बढ़कर 13980 के स्तर पर बंद हुआ. यानी निफ्टी ने इन 3 महीनों में 22 फीसदी रिटर्न दिया.

दिसंबर तिमाही में ब्रॉडर मार्केट का भी प्रदर्शन शानदार रहा. BSE 500 इंडेक्स 1 अक्टूबर 2020 को 15038 के स्तर पर था जो 31 दिसंबर 2020 को 18300 के स्तर पर बंद हुआ. यानी इस इंडेक्स में इन 3 महीनों के दौरान 22 फीसदी रिटर्न मिला. बीएसई मिडकैप में 21 फीसदी रिटर्न मिला. यह इंडेक्स 3 महीनों में 14813 के स्तर से बढ़कर 17941 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं स्मालकैप में 21 फीसदी रिटर्न मिला. यह इंडेक्स 14970 के स्तर से बढ़कर 18098 के स्तर पर पहुंच गया.

अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच शेयर बाजार में निवेशकों की जमकर चांदी रही और उनकी दौलत में करीब 33 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. सितंबर 2020 के अंत में बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,55,24,267.37 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर को यह 1,88,03,518.60 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

सितंबर से अक्टूबर: सितंबर से अक्टूबर के दौरान निवेशकों की दौलत में करीब 2.68 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. यह 1,55,24,267.37 करोड़ से बढ़कर 1,57,92,249.91 करोड़ हो गया.

अक्टूबर से नवंबर: वहीं अक्टूबर से नवंबर के दौरान निवेकों का पैसा करीब 16.25 लाख करोड़ बढ़ा. यह 1,57,92,249.91 करोड़ से बढ़कर 1,74,14,859.59 करोड़ हो गया.

नवंबर से दिसंबर: नवंबर से दिसंबर के बीच निवेशकों की दौलत में करीब 14 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. यह 1,74,14,859.59 करोड़ से बढ़कर 1,88,03,518.60 करोड़ रुपये पहुंच गया.

BSE 500: बीएसई 500 इंडेक्स में तानला प्लेटफॉर्म में 138 फीसदी रिटर्न, सुजलॉन एनर्जी में 131 फीसदी रिटर्न, वकरांगी में 127 फीसदी रिटर्न, सेल में 122 फीसदी, आईएफबी इंडस्ट्री में 100 फीसी रिटर्न मिला. अडानी गैस में 99 फीसदी, स्पाइस जेट में 97 फीसदी, हिंदुस्तान कॉपर में 87 फीसदी, Wockhardt लिमिटेड में 87 फीसदी और शोभा लिमिअेड में 84 फीसदी रिटर्न मिला.

BSE 100: वहीं इस दौरान हैवीवेट शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील में 78 फीसदी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 72 फीसदी, इंडसइंड बैंक में 71 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 62 फीसदी, कोटक महिंद्रा में 58 फीसदी और एसबीआई में 50 फीसदी रिटर्न मिला. DLF और बजाज फिनसर्व में भी 50 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला. आईसीआईसीआई बैंक में 49 फीसदी और एचडीएफसी में 48 फीसदी रिटर्न मिला.

