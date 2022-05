Stock Market Holiday: रमजान ईद के मौके पर BSE और NSE आज बंद, कमोडिटी मार्केट में भी नहीं होगा कारोबार

ईद के मौके पर आज NSE और BSE में कारोबार नहीं होगा. मेटल और बुलियन समेत होलसेल कमोडिटी मार्केट भी बंद रहेंगे. फॉरेक्स और कमोडिटी फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग नहीं होगी.

आज मंगलवार यानी 3 मई को रमजान ईद के मौके पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा. (image: pixabay)

BSE & NSE Shut Today: आज मंगलवार यानी 3 मई को रमजान ईद के मौके पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा. आज NSE और BSE में कारोबार नहीं होगा. मेटल और बुलियन समेत होलसेल कमोडिटी मार्केट भी आज बंद रहेंगे. वहीं फॉरेक्स और कमोडिटी फ्यूचर्स में भी आज ट्रेडिंग नहीं होगी. 4 मई को बाजार में सामान्य तौर पर कारोबार शुरू होगा. इसके पहले 2 मई को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे. 2 मई को क्या था बाजार का हाल सोमवार यानी 2 मई को घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली है. हालांकि कारोबार के अंत में बाजार अपनी गिरावट कम करने में कामयाब रहा. सेंसेक्स में 85 अंकों की गिरावट रही है और यह 56,975.99 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 33 अंक टूटकर 17090 के स्तर पर बंद हुआ. आटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली. निफ्टी पर दोनों इंडेक्स 1.26 फीसदी और 1.5 फीसदी कमजोर हसेकर बंद हुए. फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए, जबकि बैंक, फाइनेंशियल, मेटल और फार्मा इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. सेंसेक्स 30 के 19 शेयर कमजोर बंद हुए. टॉप लूजर्स में TITAN, WIPRO, TECHM, INFY, MARUTI और SBIN शामिल रहे. जबकि टॉप गेनर्स में INDUSINDBK, NTPC और TATASTEEL शामिल रहे. अमेरिकी बाजारों में रही बढ़त सोमवार को अमेरिकी बाजारों ने कमबैक किया और प्रमुख इंडेक्स मजबूत होकर बंद हुए. Nasdaq Composite में 1.63 फीसदी तेजी रही और यह 12,536.02 के स्तर पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 0.57 फीसदी बढ़कर 4,155.38 के स्तर पर बंद हुअर. जबकि Dow Jones में 84.29 अंकों या 0.26 फीसदी तेजी रही और यह 33,061.50 के स्तर पर बंद हुआ. ब्रेंट क्रूड की बात करें तो इसमें फिर बढ़त देखने को मिली है. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में

108 डॉलर प्रति बैरल पर है. वहीं अमेरिकी क्रूड 106 डॉलर प्रति बैरल पर है. यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.987 फीसदी पर पहुंच गई है. SGX Nifty में फ्लैट ट्रेडिंग आज के कारोबार में SGX Nifty फ्लैट ट्रेडिंग में देखने को मिल रही है. अन्य एशियाई बाजारों की बात करें तो हैंगसेंग में हल्की गिरावट है. ताइवान वेटेड करीब आधा फीसदी कमजोर होकर ट्रेड कर रहा है. हालांकि कोस्पी हरे निशान में है.

