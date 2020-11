कोरोना को मात: 157 दिनों में Low से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा बाजार, 63 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की दौलत

Stock Market on Record High: शेयर बाजार ने 9 नवंबर के कारोबार में अपना रिकॉर्ड हाई बना दिया है. आज शेयर बाजार ने 200 ट्रेडिग सेशन के बाद रिकॉर्ड हाई टच किया है. वहीं मार्च के लो से बात करें तो 157 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी ने यह सफर तय किया है. आज के कारोबार में सेंसेक्स ने 42,566.34 का नया हाई बनाया. वहीं निफ्टी ने 12,451.80 का रिकॉर्ड हाई बनाया. बाजार में रिकवरी मई और जून से ही बनी थी, जो बीच बीच में हल्के उतार चढ़ाव के बीच जारी है. इस रैली में लॉर्जकैप के अलावा ब्रॉडर मार्केट का भी अच्छा योगदान रहा है. हाल की रैली में सभी सेक्टर में तेजी देखने को मिली.

24 मार्च के बाद से देखें तो शेयर बाजार में 66 फीसदी की तेजी आ चुकी है. कोरोना वायरस महामारी के चलते बिगड़े सेंटीमेंट के बीच 24 मार्च को शेयर बाजार ने अपना लो बनाया था. तब सेंसेक्स 25638.9 के स्तर पर आ गया था. वहीं, निफ्टी भी 24 मार्च को 7511 के स्तर पर आ गया था. तबसे अबतक की रिकवरी देखें तो दोनों ही इंडेक्स में करीब 66 फीसदी की जोरदार तेजी आ चुकी है.

24 मार्च से अबतक की बात करें तो निवेशकों की दौलत में 63 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है. 23 मार्च को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,01,86,936 करोड़ रुपये था. वहीं, आज बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,65,45,014 करोड़ के करीब पहुंच गया है. यानी 157 दिनों में निवेशकों की दौलत में करीब 63 लाचख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

24 मार्च के बाद से सिर्फ लॉर्जकैप ही नहीं, मिडकैप और स्मालकैप में भी तेजी रही है. इस दौरान ब्रॉडर मार्केट ने भी शानदार प्रदर्शन किया. मिडकैप की बात करें तो यह 24 मार्च को 9555.24 के स्तर पर आ गया था. वहीं आज यह 15,567.02 के स्तर तक मजबूत हुआ. यानी इसमें 63 फीसदी की तेजी रही है.

स्मालकैप की बात करें तो यह 24 मार्च को 8622.24 के स्तर पर आ गया था. वहीं आज यह 15,351.86 के स्तर तक मजबूत हुआ. यानी इसमें 78 फीसदी की तेजी रही है.

S&P BSE 500 की बात करें तो यह 24 मार्च को 9758.33 के स्तर पर आ गया था. वहीं आज यह 16,143.52 के स्तर तक मजबूत हुआ. यानी इसमें 65 फीसदी की तेजी रही है.

शेयर बाजार की रैली में जिन शेयरों का अच्छा योगदान रहा है, उनमें ये शामिल हैं. इनमें पिछले 6 महीने में 310 फीसदी तक तेजी रही है. इनमें अडानी ग्रीन में 310 फीसदी, लॉरस लैब में 175 फीसदी, आलोक इंडस्ट्रीज में 175 फीसदी, वेल्सपन इंडिया 172 फीसदी, अडानी इंटरप्राइजेज में 165 फीसदी, एपीएल अपोलो ट्यूब में 162 फीसदी, बिरला साफ्ट में 161 फीसदी, जिंदल स्टेनलेस में 154 फीसदी, अडानी गैस 143 फीसदी शामिल हैं.

