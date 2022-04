Stock Market Crash Today: बाजार में मची भगदड़, कुछ ही घंटों में निवेशकों के 3.5 लाख करोड़ साफ, 1497 अंक तक क्यों टूटा Sensex

आज कारोबार में सेंसेक्स ने 56,842 के लेवल तक नीचे गोता लगाया, जो प्रीवियस क्लोजिंग से 1497 अंक कमजोर है. वहीं निफ्टी भी टूटकर इंट्राडे में 17068 के लेवल तक आ गया.

शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. (reuters)

Stock Market Update Today: शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में सेंसेक्स ने 56,842 के लेवल तक नीचे गोता लगाया, जो प्रीविस क्लोजिंग से 1497 अंक कमजोर है. वहीं निफ्टी भी टूटक इंट्राडे में 17100 के नीचे 17068 के लेवल तक आ गया. फिलहाल सेंसेक्स में 1200 अंकों से ज्यादा गिरावट है, वहीं निफ्टी भी 17150 के करीब ट्रेड कर रहा है. बाजार में चौतरफा बिकवाली है. आईटी और बैंक सेक्टर के हैवीवेट शेयर कमजेार हुए हैं. आखिर बाजार की भारी गिरावट के पीछे क्या वजह हैं. निवेशकों को लगा झटका आज के कारोबार में निवेशकों को जमकर नुकसान हुआ है. इसके पहले पिछले हफ्ते में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,72,03,063.57 करोड़ पर बंद हुआ था. वहीं आज दोपहर 2 बजे तक यह 2,68,50,133.15 करोड़ रह गया. यानी आज निवेशकों की दौलत में करीब 3.5 करोड़ रुपये की कमी आई है. Infosys सहित IT शेयर पिटे आज के कारोबार में आईटी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है. घरेलू लेवल पर इंफोसिस और टीसीएस के नतीेज आए हैं. हालांकि नतीजे अनुमान से कुछ कमजोर रहे. वहीं इस हफ्ते कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं. इसके पहले निवेशक बिकवाली कर रहे हैं. आज इंफोसिस में 9 फीसदी तक, TECHM में 5 फीसदी, WIPRO और TCS में 3.5 फीसदी और HCLTECH में 23 फीसदी गिरावट है. फाइनेंशियल, बैंक शेयरों में बिकवाली आज हैवीवेट बैंक शेयरों में भारी बिकवाली है. निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 2.5 फीसदी कमजोर हुआ है. HDFC में करीब 5 फीसदी, HDFCBANK में 4 फीसदी, BAJAJFINSV में 2.5 फीसदी, KOTAKBANK में 2.2 फीसदी, SBIN में 2 फीसदी, INDUSINDBK में 1.5 फीसदी और ICICIBANK में 1 फीसदी गिरावट है. बढ़ सकती हैं ब्याज दरें घरेलू लेवल पर मार्च में रिटेल इनफ्लेशन रेट 6.95 फीसदी पर रहा है. यह अनुमान से ज्यादा है. अलग अलग एजेंसियों और ब्रोकरेज हाउस ने भी इस साल के लिए अपने महंगाई दर के अनुमान को बढ़ा दिया है. इससे रेट हाइक का सेंटीमेंट बन रहा है. एजेंसियों का अनुमान है कि अप्रैल 2023 तक रेपो रेट 5.5 फीसदी तक पहुंच सकता है, जो अभी 4 फीसदी है. Brent Crude में तेजी कच्चे तेल में फिर उबाल आ रहा है. बीते महीने 139 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने के बाद यह 100 डॉलर से नीचे आया था. लेकिन सप्लाई घटने की आशंका से क्रूड की कीमतें फिर 113 डॉलर के पार पहुंच गई हैं. WTI क्रूड भी 108 डॉलर के आस पास है. ग्लोबल बाजार भी कमजोर शुक्रवार को प्रमुख अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए थे. शुक्रवार को Dow Jones में 113 अंकों की कमजोरी रही और यह 34,451.23 के स्तर पर बंद हुआ. NASDAQ में 293 अंकों की गिरावट रही और यह 13,351.08 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि S&P 500 इंडेक्स 54 अंक टूटकर 4392.59 के स्तर पर बंद हुआ. अमेरिका में बॉन्ड यील्ड हाई लेवल पर है. IBM, Procter and Gamble, Travelers, Dow Inc, Johnson and Johnson, American Express, Netflix, Tesla और Verizon समेत कई बड़ी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने हैं. वहीं आज एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिली है. 2022 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.8 फीसदी पर रही जो कि पिछली यानी चौथी तिमाही में 4 फीसदी पर रही थी. चीन में लॉकडाउन भी इकोनॉमी के लिए संकट बन रहा है.

