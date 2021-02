Stock Market Crash: इन 6 वजहों से सेंसेक्स 1100 अंक टूटा, निवेशकों ने गंवा दिए 3.3 लाख करोड़

Stock Market Crash Today: 22 फरवरी यानी सोमवार के कारोबार में शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई है. सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा कमजोरी है और यह आज लंबे समय बाद 50 हजार के नीचे खिसक गया. सेंसेक्स ने आज 49724 का लो लेवल टच किया. वहीं निफ्टी भी 250 अंक टूटकर 14750 के नीचे चला गया है. बता दें कि इसी महीने सेंसेक्स ने 52500 का स्तर पार किया था. जबकि जनवरी में इसने 50 हजार का लेवल तोड़ा था. फिलहाल बाजार की इस गिरावट में निवेशकों के करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये एक दिन में डूब गए हैं. बाजार का हाई वैल्युएशन, कमजोर ग्लोबल संकेतों, कोरोना वायरस के फिर बढ़ रहे मामलों और विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ रहा है.

बाजार बंद होने से पहले 3:15 मिनट पर सेंसेक्स में करीब 1100 अंकों की कमजोरी दिख रही थी. तब बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 2,00,60,161.09 करोड़ रह गया था. जबकि शुक्रवार यानी 19 फरवरी को यह 2,03,98,381.96 करोड़ पर बंद हुआ था. यानी 1 दिन में इसमें 3.3 लाख करोड़ से ज्यादा कमी आई है. जानते हैं वे कारण जिनसे बाजार में गिरावट आई…..

यूके सहित कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है. भारत में भी महाराष्ट्र और एमपी सहित कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन तक की चर्चा होने लगी है. आने वाले दिनों में कुछ हल्की बंदिशें लगाई जा सकती हैं. फिलहाल इससे शेयर बाजार के सेंटीमेंट कमजोर हुए हैं. इससे विदेशी निवेश में भी कमी आ सकती है. घरेलू स्तर पर निवेशक सतर्क हुए हैं.

फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से बाजार में निवेश में कुछ कमी आई है. बाजार का हाई वैल्युएशन और कोरोना वायरस के फिर बढ़ रहे मामलों की वजह से ऐसा हुआ है. बीते शुक्रवार यानी 19 फरवरी को फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने बाजार से करीब 119 करोड़ रुपये निकाले हैं. इस मामले में कमजेार ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है.

शेयर बाजार के लिए घरेलू और इंटरनेशनल स्तर पर किसी भी मजबूत सेंटीमेंट का अभाव दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल इक्विटी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है. आज भी विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत रहे हैं. एसजीएक्स निफ्टी में आज 1.7 फीसदी की गिरावट दिख रही है. हैंगसेंग और कोस्पी में भी 1 फीसदी की गिरावट है. शंघाई कंपोजिट में करीब 1.5 फीसदी कमजोरी है. अमेरिकी बाजारों से भी मिले जुले संकेत रहे हैं.

शेयर बाजार का हाई वैल्युएशन भी एक प्रमुख चिंता का विषय है. इस महीने सेंसेक्स 52500 के स्तर को पार कर गया. यानी मार्च के लो से सेंसेक्स में 100 फीसदी से ज्यादा तेजी आ चुकी है. 45000 से 50000 और 52500 का स्तर छूने में सेंसेक्स को 4 महीने भी नहीं लगे. इसके रेश्यो में देश की अर्थव्यवस्था में रिकवरी सुस्त है. इसलिए एक्सपर्ट भी निवेशकों का बाजार में संभलकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं.

निफ्टी पर वोलैटिलिटी इंडेक्स INDIA VIX में आज करीब 13.5 फीसदी तेजी दिख रही है. अभी यह 25 के स्तर पर पहुंच गया है.

22 फरवरी को आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. निफ्टी पर इंडेक्स करीब 3 फीसदी टूट गया है. टेक महिंद्रा में 4 फीसदी गिरावट है. टीसीएस और एचसीएल टेक में 3 फीसदी गिरावट है. इंडेक्स पर ज्यादातर शेयर कमजोर हुए हैं.

