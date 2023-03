Stock Market Closing: यूएस फेड ने बिगाड़ा मूड, सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट पर बंद; MARUTI, SBI, HCL में एक्शन

Sensex, Nifty Closing: सेंसेक्स में 289 अंकों की कमजोरी रही है और यह 57925 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 75 अंक टूटकर 17077 के लेवल पर बंद हुआ है.

Share Market: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली है.

Sensex, Nifty Closing: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए. सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की कमजोरी आई है. यूस फेड ने महंगाई के उच्‍च स्‍तरों को देखते हुए एक बार फिर ब्‍याज दरों में 25 अंकों की बढ़ोतरी की है. वहीं आगे भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दरों में और बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. ऐसे में घरेलू स्‍तर पर भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में फिर इजाफा कर सकते हैं. मंदी का जोखिम बढ़ता देख बाजार के सेंटीमेंट कमजोर हुए हैं. फिलहाल सेंसेक्स में 289 अंकों की कमजोरी रही है और यह 57925 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 75 अंक टूटकर 17077 के लेवल पर बंद हुआ है. टॉप गेनर्स, लूजर्स आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में बिकवाली रही है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, फाइनेंशियल इंडेक्स ज्यादा कमजोर हुए हैं. जबकि मेटल और फार्मा हरे निशान बंद हुए में. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 30 के 17 शेयर लाल निशान में और 13 हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में MARUTI, Airtel, ITC, Tata Motors, Sun Pharma, HUL, Titan शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में SBI, HCL, Kotak Bank, Wipro, RIL, IndusInd Bank, Infosys शामिल हैं. Global Surfaces ने लिस्टिंग पर दिया मुनाफा, क्या शेयर बेचने में है भलाई, वोलेटाइल मार्केट बिगाड़ सकता है रिटर्न हिंडनबर्ग ने दिए नई रिपोर्ट लाने के संकेत अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के एक ट्वीट ने बिजनेस की दुनिया में सरगर्मी तेज कर दी है. हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के बाद एक नई रिपोर्ट लाने के संकेत दिए हैं. ब्लूमबर्ग के अनुसार शॉर्ट सेलिंग फर्म ने जानकारी दी है कि जल्द ही एक और रिपोर्ट आने वाली है और इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा. बता दें कि हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ग्रुप कंपनियों के बारे में कई निगेटिव बातें थीं. इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. खुद गौतम अडानी की दौलत में भारी गिरावट आई और वह अमीरों की लिस्‍ट में टॉप 20 से बाहर हो गए. SBI के साथ कमाई का मौका, शेयर तोड़ सकता है तेजी का रिकॉर्ड, ब्रोकरेज ने दिया 725 रुपये का बड़ा टारगेट अप्रैल में बढ़ जाएंगे मारुति के दाम मारुति सुजुकी इंडिया के वाहनों के दाम अप्रैल से बढ़ने वाले हैं. कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि नियामक आवश्यकताओं और मुद्रास्फीति के असर को आंशिक रूप से कम करने के लिए उसे दामों में वृद्धि करनी पड़ रही है. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी. मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा कि कुल मुद्रास्फीति और नियामक आवश्यकताओं की वजह से उसे लागत दबाव का लगातार सामना करना पड़ रहा है. सीतारमण PSU बैंक प्रमुखों से मिलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में कुछ बैंकों के विफल होने और क्रेडिट सुइस के संकट में आने की पृष्ठभूमि में 25 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात कर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी. एक सूत्र ने बताया कि इस बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बैंकों ने कितनी प्रगति की है इसका जायजा लिया जाएगा. कल्पतरु को 2477 करोड़ रुपये के ठेके कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में 2477 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) और उसकी अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनियों ने 2,477 करोड़ रुपये के नए ठेके हासिल किए हैं. बयान के मुताबिक इनमें 1,181 करोड़ रुपये के ठेके टीएंडडी (पारेषण वितरण) कारोबार से संबंधित हैं. उसे 1,296 करोड़ रुपये की ईपीसी (इंजीनियरिंग खरीद निर्माण) परियोजनाएं मिली हैं, जो जल व्यवसाय से संबंधित हैं. अडानी पॉवर को निगरानी में रखेंगे BSE, NSE शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने कहा कि अडानी पॉवर को 23 मार्च से अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (एएसएम) के दायरे में रखा जाएगा. इससे पहले, एनएसई और बीएसई ने अडानी ग्रुप की दो कंपनियों- अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों को सोमवार से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (एएसएम) ढांचा के पहले चरण से बाहर रखने का निर्णय लिया था. दोनों शेयर बाजारों ने अडानी पॉवर के साथ अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी विल्मर को 8 मार्च को अल्पकालिक एएसएम के तहत रखा था, हालांकि 17 मार्च को तीनों को निगरानी के दायरे से बाहर कर दिया गया था. Global Surfaces की मजबूत लिस्टिंग नेचुरल स्टोंस के प्रॉसेसिंग और इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ग्लोबल सर्फेसेज (Global Surfaces) के शेयर की आज स्‍टॉक मार्केट में मजबूत लिस्टिंग हुई है. कंपनी ने आईपीओ के लिए शेयर प्राइस 140 रुपये तय किया था, जबकि यह 17 फीसदी प्रीमियम के साथ 163 रुपये पर लिस्‍ट हुआ. यानी लिस्टिंग पर निवेशकों को हर शेयर पर 23 रुपये या 17 फीसदी रिटर्न मिला है. सब्‍सक्रिप्‍शन के दौरान इश्‍यू को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्‍पांस मिला था. फिलहाल अभी बाजार वोलेटाइल है, जिसके बाद भी आईपीओ ने कमाई कराई है.

