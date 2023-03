Stock Market Closing: फार्मा शेयरों ने दिया बूस्ट, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद; RIL, HUL, SBI में रही तेजी

Sensex, Nifty Closing: सेंसेक्स में 127 अंकों की तेजी रह है और यह 57654 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 18 अंक बढ़कर 16964 के लेवल पर बंद हुआ है.

Share Market: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिली है.

Sensex, Nifty Closing: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हल्‍की खरीदारी देखने को मिली है. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत बंद हुए हैं. सेंसेक्‍स करीब 125 अंक मजबूत हुआ है तो निफ्टी 16950 के पार पहुंच गया है. यूस फेड अधिकारियों ने निवेशकों से कहा है कि बैंकिंग सिस्‍टम में लिक्विडिटी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिससे सेंटीमेंट में कुछ सुधार आया है. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए. हालांकि आज एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड रहा है. फिलहाल सेंसेक्स में 127 अंकों की तेजी रह है और यह 57654 के लेवल पर बंद हुआ है. जबकि निफ्टी 18 अंक बढ़कर 16964 के लेवल पर बंद हुआ है. आज के कारोबार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिला है. फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही है, जबकि ऑटो और रियल्‍टी शेयरों में बिकवाली रही है. बैंक, फाइनेंशियल और आईटी इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए. आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में भी मिक्स्ड ट्रेंड रहा है. सेंसेक्स 30 के 16 शेयर हरे निशान में और 14 लाल निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में RELIANCE, SUNPHARMA, HINDUNILVR, SBI, KOTAKBANK, INFY, MARUTI शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में M&M, AXISBANK, TATAMOTORS, BAJFINANCE, NTPC, ICICIBANK, LT शामिल हैं. Jhujhunwala Portfolio: अरबपति रेखा झुनझुनवाला का कैसा है लेटेस्‍ट पोर्टफोलियो, RJ के शेयरों को कैसे कर रही हैं मैनेज टीवीएस मोटर ने घाना में उतारे 7 नए प्रोडक्ट टीवीएस मोटर कंपनी ने अफ्रीकी देश घाना में 7 नए प्रोडक्ट उतारने की जानकारी दी. कंपनी ने वहां अपाचे 180 और नियो एनएक्स समेत कई नए मॉडल उतारे हैं. टीवीएस मोटर कंपनी में उपाध्यक्ष (अंतरराष्ट्रीय व्यापार) राहुल नायक ने एक बयान में कहा कि अफ्रीका के बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारे इन प्रोडक्ट को विशेष तौर पर तैयार किया गया है, ये अच्छी गुणवत्ता वाले और भरोसेमंद हैं. उन्होंने बताया कि इन प्रोडक्ट में बेबेक, मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहन शामिल हैं. टीवीएस मोटर दुनिया की शीर्ष पांच दो पहिया वाहन कंपनियों में शामिल हैं और इसकी 80 से अधिक देशों में मौजूदगी है. Tax Benefit: 31 मार्च से पहले ज्यादा से ज्यादा डेट फंड बेचने की हो रही है कोशिश, क्या टैक्स सेविंग के लिए करना चाहिए निवेश? EPF ब्याज दर पर मंगलवार को फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सोमवार से शुरू हो रही अपनी 2 दिन की बैठक में 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर के बारे में घोषणा कर सकता है. ईपीएफओ मार्च, 2022 में 2021-22 के लिए अपने करीब 5 करोड़ अंशधारकों के ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर चार दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर ले आया था. यह दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी, तब ईपीएफ पर ब्याज दर 8 प्रतिशत हुआ करती थी. 2020-21 में यह दर 8.5 प्रतिशत थी. Zomato की सन मोबिलिटी से साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सन मोबिलिटी ने फूड सप्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोमेटो को सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके साथ एक साझेदारी की है. इस करार के तहत कंपनी अगले 2 साल तक जोमेटो को 50,000 इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के बेड़े के लिए बैटरी अदला-बदली समाधानों की पेशकश करेगी और शुरुआत में इस बेड़े को राष्ट्रीय राजधानी में उतारा जाएगा. कंपनी ने एक बयान में कहा कि जोमेटो के मंच से जुड़े अंतिम छोर तक आपूर्ति करने वाले साझेदारों को इसका लाभ मिलेगा और उन्हें अपने दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी अदला-बदली के सुविधाजनक एवं किफायती समाधान मिल सकेंगे. S&P: 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ के अपने अनुमान को 6 फीसदी पर बरकरार रखा है. एजेंसी ने इसके अगले वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बढ़कर 6.9 फीसदी पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई. एसएंडपी ने कहा कि मुद्रास्फीति दर चालू वित्त की 6.8 फीसदी से नरम होकर 2023-24 में 5 प्रतिशत पर होगी. भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष में 7 फीसदी की दर से बढ़ेगा लेकिन 2023-24 में यह कम होकर 6 फीसदी पर आ जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter