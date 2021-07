Share Market News in Hindi: बकरीद के मौके पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट में शाम को होगा कारोबार

Share Market News in Hindi: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के मौके पर आज बुधवार 21 जुलाई को शेयर बाजार बंद रहेगा. बीएसई और एनएसई दोनों में अब कल गुरुवार को कारोबार शुरू होगा. शेयर मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट में भी आज कामकाज बंद रहेगा. हालांकि कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे के बाद कारोबार शुरू होगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज आज शाम 5 बजे तक ही बंद रहेंगे. 5 बजे के बाद यहां कारोबार शुरू हो जाएगा और शाम को कॉन्ट्रै्क्ट में सौदे लिए जा सकेंगे. यहां रात 11.30 बजे तक कारोबार होगा.

Jeff Bezos ने किया अंतरिक्ष में सफर, New Shepard ने ऐतिहासिक उड़ान के बाद की सुरक्षित लैंडिंग

सोमवार और मंगलवार के कारोबारी दिन की बात करें तो दोनों दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए थे. इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 19 जुलाई को सेंसेक्स 1.10 फीसदी और निफ्टी 1.07 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए थे. मंगलवार की बात करें तो इस कारोबारी दिन मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव रहा और सेंसेक्स-निफ्टी50 गिरावट के साथ बंद हुए थे.

WhatsApp पर आया नया फीचर, ग्रुप कॉल शुरू होने के बाद कर सकेंगे ज्वॉइन

20 जुलाई के कारोबारी दिन सेंसेक्स 52400 के पार 52465.03 प्वाइंट तक पहुंचा था लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आई और यह इस ऊंचे स्तर से 451.52 प्वाइंट की फिसलन के साथ 52013.51 के निचले स्तर तक लुढ़क गया था. हालांकि एक बार फिर इसमें रिकवरी हुई और यह दिन के निचले स्तर से कुछ रिकवरी के साथ 52100 के ऊपर बंद हुआ. 20 जुलाई का कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 354.89 अंकों की गिरावट के साथ 52,198.51 और निफ्टी 120.30 अंकों की गिरावट के साथ 15,632.10 पर बंद हुआ था. सेंसेक्स पर महज 9 स्टॉक्स और निफ्टी50 पर 10 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए थे. निफ्टी के सेक्टरल इंडेक्सेज की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर इंडेक्सेज गिरावट के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स पर रिलायंस और टाटा स्टील समेत सभी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही और एशियन पेंट के शेयर 6 फीसदी मजबूत हुए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.