Share Market News in Hindi: दशहरा पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट में शाम को होगा कारोबार

Share Market News in Hindi | BSE Sensex, Nifty50: देशभर में आज शुक्रवार 15 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर घरेलू शेयर बाजार बीएसई और एनएसई बंद रहेंगे. फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी कोई कारोबार नहीं होगा. बीएसई और एनएसई दोनों में अब सोमवार 18 अक्टूबर को फिर से कारोबार शुरू होगा. हालांकि कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे के बाद कारोबार शुरू होगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज आज शाम 5 बजे तक ही बंद रहेंगे. 5 बजे के बाद यहां कारोबार शुरू हो जाएगा और शाम को कॉन्ट्रैक्ट में सौदे लिए जा सकेंगे. यहां रात 11:30/11:50 बजे तक कारोबार होगा.

दशहरा देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूप में मनाया जाता है. बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस पर्व को कहीं 75 दिनों तक मनाया जाता है तो कहीं रावण का दहन नहीं होता है और कहीं मां दुर्गा की पूजा होती है.

साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन 14 अक्टूबर को घरेलू मार्केट में मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए. सेंसेक्स ने पहली बार 61 हजार और निफ्टी ने 18300 का लेवल पार किया. रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक्स में खरीदारी से मार्केट को सपोर्ट मिला. इसके अलावा शानदार तिमाही नतीजों के चलते आईटी स्टॉक्स में निवेशकों का रूझान बढ़ा. बैंकिंग शेयरों में भी तेजी रही. इन सबके दम पर एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स 568.90 अंकों की बढ़त के साथ 61,305.95 और निफ्टी 176.80 अंकों की तेजी के साथ 18,338.55 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स पहली बार 61 हजार के पार, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, नतीजों के बाद चमके Wipro-Infosys

एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स पर सभी बैंकिंग शेयरों में तेजी रही जबकि निफ्टी के ऑटो को छोड़ अन्य सेक्टर्स के इंडेक्स में बढ़त रही. निफ्टी ऑटो में 0.59 फीसदी की गिरावट रही जबकि निफ्टी बैंक में सबसे अधिक 1.83 फीसदी की तेजी रही. सेंसेक्स पर 22 और निफ्टी पर 34 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए.

