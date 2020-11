संवत 2077: शेयर बाजार में रहेगी जोरदार तेजी, लेकिन इन शेयरों बनाएं दूरी; डुबो सकते हैं आपका पैसा

Stock Market: संवत 2077 में शेयर बाजार ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है. इस दौरान सेंसेक्स ने पहली बार 44 हजार का स्तर पार कर 44200 का लेवल ब्रेक किया. वहीं निफ्टी ने भी 12900 का स्तर पार किया और अब 13000 पर निगाहें हैं. शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्तर से अगले एक साल में बाजार डबल डिजिट की ग्रोथ दे सकता है. उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था अब खुल चुकी है और रिकवरी मोड में है. ऐसे में साल 2021 में हल्के फुल्के करेक्शन के बीच बाजार में रैली रहेगी. लेकिन रैली का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी शेयर पर दांव खेल जाएं. एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस कुछ फंडामेंटली कमजोर शेयरों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं.

IRB इंफ्रास्ट्रक्चर BOT स्पेस में देश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो खासतौर से रोड और हाईवे बनाती है. कंपनी 1998 में बनी थी. IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरी तिमाही ठीक नहीं रही. कंपनी को पोस्ट कंसोलिडेटेड 20 करोड़ का नुकसान हुआ है. कंसट्रक्शन बिजनेस में रेवेन्यू, एबिटडा और एडजेस्टेड PAT सालाना आधार पर 43%/41%/77% कम हुआ है. इंटरेस्ट एक्सपेंस सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ गया है. कैश फ्लो विजिबिलिटी में सुधार जरूर हुआ है लेकिन आर्डरबुक कमजोर बना हुआ है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर न्सूट्रल रेटिंग देते हुए 103 रुपये का लक्ष्य दिया है. शेयर का करंट प्राइस 120 रुपये है.

ग्रैसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है. कंपनी खासतौर से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है. हालांकि कंपनी का बिजनेस डायवर्सिफाई है. ग्रैसिम को वीएसएफ और केमिकल सेग्मेंट में फिक्ड कास्ट घटने से फायदा हुआ है. EBITDA सालाना आधार पर 40 फीसदी घटा है. कंपनी ने फर्टिलाइजर बिजनेस के विनिवेश को मूजूरी दे दी है. कंपनी कोविड 19 से धीरे धीरे उबर रही है. हालांकि अभी कुछ दबाव रह सकता है. ग्रैसिम इंडस्ट्रीज में ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने 905 रुपये और 805 रुपये के लक्ष्य के साथ होल्ड की सलाह दी है.

ONGC भारत की सबसे बड़ी आयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है. कंपनी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 75 फीसदी योगदान है. ओपेक और नॉन ओपेक देशों द्वारा प्रोडक्शन कट के बाद क्रूड के भाव FY21/22E में 36/41 डॉलर प्रति बैरल रह सकते हैं, जो FY20 में 59 डॉलर प्रति बैरल था. लोअर आयल एंड गैस रीयलाइजेशन की वजह से कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों आगे प्रभावित रह सकता है. 2QFY21 में रेवेन्यू उम्मीद से भी 4 फीसदी कम रहा है. ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटी ने शेयर कम करने की सलाह देते हुए 70 रुपये का लक्ष्य तय किया है. अभी शेयर 72 रपये का है.

भारत फोर्ज के दूसरी तिमाही के नतीजे बेहद कमजोर रहे हैं. वॉल्यूम में बड़ी गिरावट आई है. इंडस्ट्रियल और आटो सेग्मेंट में एक्सपोर्ट भी कमजोर हुआ है. हालांकि ट्रक में कुछ पिकअप दिखा है. भारत फोर्ज का इंडस्ट्रियल आउटलुकआटो अभी भी कमजोर दिख रहा है. ग्लोबल आयल एंड गैस और एयरोस्पेस सेग्मेंट में कोई खास सुधार नहीं होता दिख रहा. दूसरी ओर डोमेस्टिक आटो/इंडस्ट्रियल सेग्मेंट का प्रदर्शन बेहतर है. हालांकि न्यू प्रोडक्ट और कस्टमर जोड़ने से भारत फोर्ज पिछली साइकिल से बेहतर पोजिशन पर है. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में होल्ड करने की सलाह दी है और लक्ष्य 439 रुपये रखा है. शेयर का करंट प्राइस 510 रुपये है.

(नोट: हमने यह जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट से सलाह लें.)

