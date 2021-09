Sahajanand Medical Tech IPO: स्टेंट बनाने वाली कंपनी ला रही 1500 करोड़ का आईपीओ, सेबी के पास जमा किए पेपर्स

Sahajanand Medical Tech IPO: कार्डिएक स्टेंट निर्माता कंपनी सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज (Sahajanand Medical Technologies) इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने जा रही है. कंपनी ने IPO के ज़रिए 1500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास अपना प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किया है.

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, IPO में 410.33 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर्स जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, 1,089.67 करोड़ रुपये के शेयर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) के ज़रिए बेचे जाएंगे. OFS के हिस्से के रूप में, समारा कैपिटल मार्केट्स होल्डिंग लिमिटेड 635.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी और NHPEA स्पार्कल होल्डिंग्स BV 320.36 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी. वर्तमान में समारा कैपिटल की 36.59 फीसदी हिस्सेदारी और NHPEA स्पार्कल होल्डिंग BV के पास फर्म में 18.44 फीसदी की हिस्सेदारी है.

कंपनी 185 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों के प्री-IPO प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है. अगर ऐसा प्लेसमेंट किया जाता है, तो नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा. फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग कर्ज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, फंड का इस्तेमाल कंपनी की इनडायरेक्ट फॉरेन सब्सिडियरी वैस्कुलर इनोवेशन कंपनी लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा.

सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज (SMT) चिकित्सा उपकरण बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है. यह विश्व स्तर पर वैस्कुलर डिवाइसों से संबंधित रिसर्च, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है. वर्तमान में, कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती है, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में उपयोग किए जाते हैं. यह कंपनी सूरत, गॉलवे, आयरलैंड और नोंथबुरी, थाईलैंड में तीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाएं संचालित करती है. इसके अलावा, कंपनी हैदराबाद में एक नया रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैंपस स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

