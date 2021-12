Star Health IPO share allotment: ऐसे चेक करें स्टेटस, 10 दिसंबर को लिस्टिंग से पहले क्या संकेत दे रहा है ग्रे मार्केट का भाव?

Star Health IPO: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के निवेश वाली कंपनी स्टार हेल्थ (Star Health and Allied Insurance) के आईपीओ के तहत आज यानी 7 दिसंबर को शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होना है. अगर आपने भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो आप अपने शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का ठंडा रेस्पॉन्स मिला था. इस आईपीओ को केवल 79 फीसदी सब्सक्रिप्शन ही मिल पाया था. इसका प्राइस बैंड 870-900 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. यह 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था.

ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्टार हेल्थ के शेयरों की कीमत लगातार गिरती जा रही है. इसमें 80 रुपये की गिरावट आ गई है. इसके पहले ये 60 रुपये तक गिर गए थे. स्टार हेल्थ आईपीओ को 4.49 करोड़ शेयरों के मुकाबले 3.56 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपने लिए आरक्षित हिस्से का 1.3 गुना बुक किया, जबकि रिटेल बायर्स कैटेगरी को 1.1 गुना सब्सक्राइब किया गया. नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स और कर्मचारियों ने उनके लिए अलग रखे गए हिस्से का 19 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सब्सक्राइब किया. शुक्रवार, 10 दिसंबर को एनएसई और बीएसई पर इसके लिस्टिंग की संभावना है. स्टार हेल्थ के आईपीओ को ऐसे समय में बहुत सुस्त प्रतिक्रिया मिली है, जब निवेशक अन्य आईपीओ में बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं. इसका असर, लिस्टिंग पर भी पड़ सकता है. महंगी कीमत की वजह से इस इश्यू को पसंद नहीं किया जा रहा है.

(By Harshita Tyagi)

