इस FMCG ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर बने सौरव गांगुली, कंपनी के नए प्रोडक्ट्स का करेंगे प्रचार

सिंगापुर में आधारित पर्सनल केयर ब्रांड Dr Rhazes ने सौरव गांगुली को अपने ब्रांड एंबेसडर के तौर पर साइन किया है. गांगुली ब्रांड के नए कैंपेन का हिस्सा होंगे जिसमें हमारी रोजाना की जिंदगी में सक्रिय और लगातार सुरक्षा के महत्व को उजागर करना है. इस समझौते का उद्देश्य भारत में क्रिकेटर की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का फायदा लेकर कंपनी की नई प्रोडक्ट लाइन का प्रचार करना है.

ब्रांड ने दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं- 2 hour अल्ट्रा प्रोटेक्ट जेल और 7 डेज सर्फेस डिसिनफेक्ट शील्ड जिनका लक्ष्य कोविड-19 के समय में पर्सनल केयर और स्वच्छता के सेगमेंट में क्रांति लाना है. कंपनी ने बयान में कहा कि हमारे में से अधिकतर लोगों को इस समय में अपने परिवार की सुरक्षा के लेकर चिंता हो रही है. हम सब वे चीजें करने से डर रहे हैं जो कोरोना से पहले की दुनिया में सामान्य होती थीं.

बयान के मुताबिक, ऐसे प्रोडक्ट्स जो 7 दिन तक की सुरक्षा को पेश करते हैं, Dr. Rhazes हर कुछ मिनटों में सैनिटाइजर और स्प्रे का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होने को सुनिश्चित कर जिंदगी को आसान करता है. अप्रोच को रिएक्टिव से बदलकर प्रो-एक्टिव और लगातार करने से ये प्रोडक्ट्स ग्राहकों के लिए रोजाना की जिंदगी को तनाव मुक्त बनाते हैं.

बिलीव PTE लिमिटेड के सीईओ अंकित तमहाजन ने कहा कि आज दुनिया को पहले किसी समय से कहीं ज्यादा किस चीज की जरूरत है, वह सुरक्षा और भरोसा है. इसके साथ उन्होंने कहा कि वे विश्वास बनाने के इस बड़े सफर में सबसे महान क्रिकेटर में से एक सौरव गांगुली के साथ बहुत उत्सुक हैं. उन्होंने बताया कि वे वायरस और किटाणुओं के खिलाफ प्रो-एक्टिव प्रोटेक्शन देने वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके लड़ाई की अगुवाई करना चाहते हैं.

सौरव गांगुली ने इस पर कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा की सावधानियां हमारी मौजूदगी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण बन गई हैं. उन्होंने कहा कि वे Dr. Rhazes जैसे इनोवेटिव ब्रांड के साथ जुड़कर बेहद खुश हैं. वे सोचते हैं कि प्रो-एक्टिव और लगातार सुरक्षा का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है और वे उस तरीके को बेहद पसंद करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स जिंगी को कैसे आसान करते हैं.

