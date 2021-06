Sona Comstar IPO: 14 जून को खुलेगा 5550 करोड़ का आईपीओ, 285-291 रुपये का प्राइस बैंड हुआ है तय

Sona Comstar IPO: ऑटो पार्ट्स बनाने वाली सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिसन फॉर्जिंग्स (Sona Comstar) ने आज बुधवार 9 जून को अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है. सोना कोम्स्टर ने 5550 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 285-291 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए तीन दिनों के लिए खुलेगा. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ 14 जून को खुलेगा और 16 जून तक खुला रहेगा. एंकर निवेशकों इसके लिए 11 जून को बिड कर सकेंगे.

5500 करोड़ के इस आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे और 5250 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत उपलब्ध होंगे. ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक से जुड़ी हुई एक कंपनी Singapore VII Topco III Pte Ltd ओएफएस के तहत अपने हिस्सेदारी की बिक्री करेगी.

ब्लैकस्टोन प्रमोटेड कंपनी Sona Comstar आईपीओ से मिले फ्रेश इश्यू फंड का इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के अलावा 241 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज को चुकता करने के लिए किया जाएगा. इशू का 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए आरक्षित किया गया है और 15 फीसदी के नॉन-इंस्टीट्यूशल बिडर्स के लिए. इसके अलावा 10 फीसदी इशू रिटेल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है.

Sona Comstar ने फरवरी 2021 में प्रीलिमिनिरी आईपीओ पेपर्स फाइल किया था और पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मई की शुरुआत में पब्लिक इशू के लिए मंजूरी दी थी. इस इशू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज, जेपी मोर्गन इंडिया, जेएम फाइनेंशियल और नोमुरा फाइनेंशियल एडवायजरी एंड सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं.

Sona Comstar विभिन्न असेंबलीज, गीयर्स, कंवेंशनल व माइक्रो-हाईब्रिड स्टार्टर मोटर्स, बीएसजी सिस्टम्स, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स और मोटर कंट्रोल यूनिट्स समेत उच्च स्तर के क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम्स तैयार करती है. इसके अलावा कंपनी डिजाइनिंग भी करती है. यह कंपनी इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के पॉवरट्रेन सेग्मेंट्स में कंपोनेंट्स से लेकर ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स (OEMs) भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप में सप्लाई करती है. इस प्रकार यह अपने कारोबार के लिए किसी एक प्रॉडक्ट, वेहिकल सेग्मेंट, ग्राहक या देश पर ही निर्भर नहीं है.

Sona Comstar देश से स्टार्टर मोटर्स के निर्यात में देश दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. हालांकि यात्री गाड़ियों, कॉमर्शियल गाड़ियों व ट्रैक्टर्स के लिए विभिन्न गीयर्स बनाने वाली यह देश की सबसे बड़ी कंपनी है. इसके प्रमुख ओईएम ग्राहकों की बात करें तो इसमें अशोख लेलैंड, एस्कॉर्ट्लस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट निसान, वोल्वो और वोल्वा आयशर जैसी वाहन कंपनियां शामिल हैं.

