Sona Comster IPO: 16 जून तक खुला है 5500 करोड़ के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, बिडिंग से पहले जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Sona Comster IPO: सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिसन फॉरगिंग्स (सोना कोम्स्टर) के 5500 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 14 जून को खुल चुका है और 16 जून यानी कल बुधवार तक बिड लगा सकते हैं. इस आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं जबकि शेष ब्लैकस्टोन से जुड़ी हुई Singapore VII Topco III Pte Ltd समेत वर्तमान शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए. सोना कोम्स्टर वैश्विक स्तर पर लीडिंग ऑटो कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स है. इसके अलावा घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक वेहिकल सेग्मेंट भी भी यह प्रमुख भूमिका में है. इशू के बाद प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग घटकर 67 फीसदी रह जाएगी जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़कर 33 फीसदी हो जाएगी.

इशू के लिए निवेशक 51 शेयरों के लॉट में बिड लगा सकते हैं. इशू के लिए प्राइस बैंड 285-291 प्रति शेयर का रखा गया है यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड 291 रुपये के हिसाब से न्यूनतम 14,841 रुपये से बिड लगानी होगी. कुल इशू का 75 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (क्यूआईबी), 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स और 10 फीसदी रिटेल इंवेस्टर्स के लिए है. इशू से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों को 2497 करोड़ रुपये के 85,824,742 इक्विटी शेयर आवंटित कर दिए हैं. एंकर निवेशकों में सिंगापुर सरकार, एसबीआई म्यूचुअल फंड, नोमुरा इंडिया इंवेस्टमेंट फंड, फिडेलिटी फंड्स, गोल्डमैन सॉक्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईआईएफएल फंड शामिल हैं. अधिकतर एक्सपर्ट्स ने लांग टर्म के लिए इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दी हुई है.

