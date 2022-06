इस IPO ने 1 साल में पैसे किए डबल, चूक गए तो ना लें टेंशन, शेयर में अभी भी 35% रिटर्न पाने का मौका

ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो दौर चला है, उसमें Sona BLW की बेनेफिशियरी साबित हो सकता है. कंपनी के आर्डरबुक में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है.

बीते 1 साल में लिस्ट हुए कुछ शेयर निवेशकों के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं. (image: pixabay)

Best Auto Stocks to Buy: शेयर बाजार की उठा पठक में वैसे तो IPO मार्केट का रिटर्न चार्ट कमजोर हुआ है, लेकिन बीते 1 साल में लिस्ट हुए कुछ शेयर निवेशकों के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं. इन्हीं में एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी Sona BLW का शेयर भी शामिल है. कंपनी का शेयर इश्यू प्राइस की तुलना में करीब 96 फीसदी रिटर्न दे चुका है. ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल शेयर के आउटलुक को लेकर बुलिश है और इसमें निवेश की सलाह देते हुए 750 रुपये का टारगेट दिया है. यानी करंट प्राइस 555 रुपये से शेयर में 35 फीसदी रिटर्न और मिल सकता है. 1 साल में डबल हो चुके हैं पैसे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी Sona BLW यानी सोना कॉमस्टार का आईपीओ 14 जून से 16 जून तक खुला था और शेयर 24 जून 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था. आईपीओ के तहत इश्यू प्राइस 291 रुपये था, जबकि इसकी लिस्टिंग 302 रुपये पर हुई. वहीं लिस्टिंग के दिन यह 25 फीसदी के प्रीमियम के साथ 362.85 रुपये पर बंद हुआ. जबकि गुरूवार यानी 16 जून 2022 को शेयर 570 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. यानी इसमें इश्यू प्राइस की तुलना में करीब 96 फीसदी रिटर्न मिला है. वैसे शेयर के लिए 1 साल का हाई 840 रुपये है. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Delta Corp की सब्सिडियरी Deltatech लाएगी IPO, 550 करोड़ का होगा इश्यू कंपनी को किस बात का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि आटो सेक्टर में ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो दौर चला है, उसमें Sona BLW की बेनेफिशियरी साबित हो सकता है. कंपनी के आर्डरबुक में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है. मार्च 2022 तक कंपनी का आर्डरबुक 18600 करोड़ का था. इसके चलते कंपनी में आगे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है. RM कासट प्रेशर के चलते नियर टर्म में मार्जिन पर दबाव रह सकता है, लेकिन 2HFY23 से इसमें सुधार होने की उम्मीद है. आगे कमाडिटी की कीमतों में नरमी का भी फायदा इसे मिलेगा. PLI इंसेटिव भी पॉजिटिव फैक्टर है. रेवेन्यू और मार्जिन में बेहतर ग्रोथ का अनुमान ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि कंपनी का रेवेन्यू FY22-24e के दौरान 39 फीसदी CAGR से बढ़ सकता है. EBITDA मार्जिन इस दौरान 26.8 फीसदी और 30.4 फीसदी रह सकता है. शेयर अभी 45x FY24e EPS पर ट्रेड कर रहा है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत है. हालांकि साइक्लिक और आटोमोटिव सेक्टर में ग्लोबल तेजी से बदलाव, EVs को एडॉपट करने में देरी और नए प्रोडक्ट के आर्डर हासिल करने में देरी कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

