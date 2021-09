IPO NEWS : Snapdeal लाएगी आईपीओ, 3000 करोड़ रुपये जुटाने का इरादा

ई-कॉमर्स रिटेलर स्नैपडील (Snapdeal) भी प्राइमरी मार्केट में उतरेगी . खबरों के मुताबिक कंपनी 3000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ लाने वाली है. स्टार्ट-अप की ओर से आईपीओ के जरिये पैसे जुटाने वाली कंपनियों में अब यह भी शामिल होने जा रही है. कंपनी आईपीओ की तैयारी से एडवाइजर्स से बात कर रही है. कंपनी की वैल्यूएशन 2.5 अरब डॉलर तक लगाई जा सकती है.

ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक दिग्गज निवेशक SoftBank Corp समर्थित Snapdeal के आईपीओ की तैयारी अभी शुरुआती दौर में है. हालांकि स्नैपडील और सॉफ्टबैंक ने अपनी ओर से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया है. यह आईपीओ अगले साल की शुरुआत में आ सकता है.

2010 में शुरू हुई स्नैपडील का हेडऑफिस गुड़गांव में है. फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर 800 कैटेगरी के करीब 6 करोड़ प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं. कंपनी भारत से 6000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में डिलिवरी करती है.2021 में अब तक करीब 36 कंपनियों ने 60200 करोड़ रुपये के आईपीओ लॉन्च किए हैं. बहुत सारे स्टार्टअप लिस्टिंग की तैयारी में है. ज्यादातर फिनटेक या ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से संबंधित हैं. फिनटेक कंपनी पेटीएम, इंश्योरेंस एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार और फैशन और कॉस्मेटिक ई-रिटेलर नायका ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में पेपर दाखिल किए हैं.

मौजूदा वित्त वर्ष की पहले चार महीनों में ही कम से कम 12 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये 27 हजार करोड़ रुपये जुटा लिए थे. हालांकि जिस तेजी से आईपीओ आ रहे हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनियां कम से कम एक लाख करोड़ रुपये आईपीओ से जुटा सकती हैं. इस साल अभी और 40 आईपीओ आ सकते हैं. इनमें से ज्यादातर स्टार्ट-अप हो सकते हैं. फिलहाल फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के आईपीओ को मिले रेस्पॉन्स ने स्टार्ट-अप के लिए आईपीओ मार्केट और आकर्षक लगने लगा है.

