Stocks in News: Sobha, Infosys, LIC, MTAR, Minda समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज यानी 30 जून के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 30 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Sobha, Infosys, LIC, GR Infraprojects, Biocon, Karnataka Bank, MTAR Technologies, Minda Industries, Bharat Road Network, Wonderla Holidays, Bharat Road Network, Sundram Fasteners, Home First Finance Company, Hikal और Redington India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Sobha रियल्टी फर्म Sobha ने चेन्नई में एक आवास परियोजना बनाने के लिए एक संयुक्त विकास समझौता (JDA) में प्रवेश किया है. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सेविल्स इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने कंपनी के लिए 2.5 एकड़ भूमि के लिए एक ज्वॉइंट डेवलपमेंट डील की सुविधा प्रदान की है. Infosys Infosys ने 10 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए यूएस से बाहर स्थित एक वेंचर कैपिटल (VC) फंड हाउस फंड III, LP के साथ सहमति व्यक्त की है. इस साल 30 जून तक निवेश पूरा होने की उम्मीद है. यह एक माइनॉरिटी होल्डिंग है और फंड साइज के 20 फीसदी से अधिक नहीं है. LIC बीमा कंपनी LIC ने कहा है कि मार्च 2022 तक इसके एम्बेडेड मूल्य का निर्धारण करने की एक्सरसाइज जारी है और इसके 15 जुलाई तक पूरा होने की संभावना है. GR Infraprojects GR Infraprojects ने EPC बेसिस पर उत्तर प्रदेश के मोजरापुर से बिजौरा तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (पैकेज-VII) का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है. 28 जून को इंडीपेंडेंट इंजीनियर द्वारा कॉम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है और 7 मार्च 2022 से परियोजना को कमर्शियल आपरेशन में प्रवेश के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है. Biocon Biocon ने कहा कि वह 7.5 करोड़ रुपये में AMPYR रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इलेवन (AREREPL) में 26 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. AREREPL 13 अप्रैल, 2021 को इनकॉरपोरेट हुआ था. यह सोलर एनर्जी के उत्पादन और आपूर्ति के लिए गठित एक स्पेशल परपज व्हीकल है. यह कर्नाटक के बेंकनहाल गांव में 30 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट विकसित करेगी. Karnataka Bank Karnataka Bank ने 2 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर ब्याज दरों को बढ़ाकर 5.50 फीसदी सालाना कर दिया है. यह 1 जुलाई से लागू होगा. बैंक ने कहा कि उसने जमा दरों में 1-2 साल की जमा राशि के साथ-साथ 2-5 साल से ऊपर की जमा राशि के लिए जमा दरों में 10 आधार अंक (0.10 फीसदी) की बढ़ोतरी की है. MTAR Technologies निवेशक फैबमोहर एडवाइजर्स LLP ने 28 जून को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए MTAR में 61,855 इक्विटी शेयर या 0.2 फीसदी हिस्सेदारी बेची है. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी घटकर 0.79 फीसदी हो गई, जो पहले 0.99 फीसदी थी.

