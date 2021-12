Snapdeal IPO: Snapdeal का भी आ सकता है IPO, अगले कुछ हफ्तों में दाखिल किया जा सकता है ड्राफ्ट पेपर

Snapdeal IPO: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील आईपीओ लाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी अगले कुछ हफ्तों में सेबी (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है. कंपनी अगले साल की पहली छमाही में अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है. कंपनी 25 करोड़ डॉलर, यानी करीब 1,870 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है, जिससे कंपनी की वैल्यू करीब 1.5-1.7 अरब डॉलर हो सकती है. स्नैपडील दिसंबर-जनवरी में DRHP दाखिल कर सकता है और अप्रुवल के बाद 2022 की पहली छमाही में आईपीओ लॉन्च करेगा.

सूत्रों के मुताबिक कंपनी के फाउंडर्स आईपीओ के हिस्से के रूप में अपना शेयर नहीं बेचेंगे. इसके अलावा, प्रमुख शेयरधारक भी अपना शेयर नहीं बेचने का फैसला कर सकते हैं. हालांकि, स्नैपडील ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. स्नैपडील के निवेशकों में SoftBank, BlackRock Inc, Temasek Holdings Pte और EBay Inc जैसे नाम शामिल हैं. बता दें कि 2021 में कई टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टार्टअप कंपनियां इंडियन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट हुए हैं.

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और ब्यूटी व पर्सनल केयर रिटेलर एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका) जैसी ऑनलाइन कॉमर्स फर्मों के आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है. हालांकि, देश के सबसे बड़े आईपीओ पेटीएम की लिस्टिंग कमजोर रही. पेटीएम 2,150 रुपये प्रति शेयर के ऑफर प्राइस से नीचे कारोबार कर रहा है.

