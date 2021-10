IPO: 1 नवंबर को खुलेगा SJS एंटरप्राइजेज और सिगाची इंडस्ट्रीज का IPO, निवेश करने से पहले जान लें पूरी डिटेल

IPO: SJS एंटरप्राइजेज लिमिटेड (SJS Enterprises Ltd) और सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sigachi Industries Ltd) का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 1 नवंबर को खुलेगा और 3 नवंबर को बंद होगा. SJS एंटरप्राइजेज को इस आईपीओ के ज़रिए 800 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. यह कंपनी 15 नवंबर तक मार्केट में लिस्ट होना चहती है.

SJS एंटरप्राइजेज आईपीओ के ज़रिए 800 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसके शेयर पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत बेचे जाएंगे. इसमें 688 करोड़ रुपये के शेयर एवरग्राफ होल्डिंग्स पीटीई द्वारा और 112 करोड़ रुपये के शेयर के. ए. जोसेफ द्वारा बेचे जाएंगे. एवरग्राफ होल्डिंग्स और के. ए. फर्म में जोसेफ की क्रमश: 77.86% और 20.74% हिस्सेदारी है. एक्सिस कैपिटल, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इश्यू के बुक लीड मैनेजर हैं. यह इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी है. कंपनी ने IPO के लिए जुलाई में अपने प्रारंभिक कागजात दाखिल किए थे.

सिगाची इंडस्ट्रीज कंपनी 11 नवंबर तक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है. इस आईपीओ के तहत लगभग 77 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे. हैदराबाद स्थित फर्म माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) का निर्माण करती है, जो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में तैयार खुराक के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है.

